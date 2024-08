KIRKLAND, QC, le 30 août 2024 /CNW/ - Merck Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de David D. Jones au poste de président et directeur général, à compter du 1er septembre 2024. M. Jones succède à Marwan A. Akar, qui occupait ce poste depuis juin 2021.

M. Akar a été nommé à un poste au sein de l'organisation mondiale de Merck. L'équipe de Merck Canada le remercie sincèrement pour son engagement envers les patients et son souci de l'excellence. Durant son séjour au Canada, M. Akar a dirigé avec succès l'organisation canadienne pendant la relance post-COVID et a joué un rôle déterminant dans le développement d'une culture de travail dynamique, inclusive et hautement collaborative.

Avant sa nomination chez Merck Canada, M. Jones était vice-président et cadre dirigeant des soins primaires, des médicaments spécialisés, des vaccins et des maladies rares pour MSD Japon. Tout au long de sa carrière chez Merck, il a occupé plusieurs postes de direction commerciale aux États-Unis et dans le monde dans les domaines thérapeutiques des vaccins, des maladies respiratoires, cardiovasculaires, des maladies rares et des anti-infectieux, tout en dirigeant des travaux visant à améliorer les résultats pour les patients et les entreprises dans le monde entier grâce aux données et aux analyses avancées.

M. Jones est titulaire d'un MBA de la Robert H. Smith School of Business de l'Université du Maryland et d'un baccalauréat ès sciences de l'Université du Maryland Baltimore County (UMBC). Il est diplômé du programme de leadership d'entreprise de Merck/Harvard Business School, du programme Strengthening the Pipeline de l'Executive Leadership Council, du programme McKinsey Black Executive Leadership et a été nommé parmi les 40 leaders de moins de 40 ans du Philadelphia Business Journal en 2019.

Chez Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, nous sommes unis autour de notre objectif : Nous utilisons le pouvoir de la science de pointe pour sauver et améliorer des vies partout dans le monde. Nous apportons de l'espoir à l'humanité par le biais du développement de médicaments et de vaccins importants depuis plus de 130 ans. Nous aspirons à devenir le chef de file dans le domaine de la recherche biopharmaceutique à travers la planète. Les solutions novatrices en matière de santé, que nous apportons de nos jours, sont d'ailleurs à la fine pointe de la recherche, permettant ainsi de faire avancer les techniques utilisées en prévention et d'améliorer les traitements des maladies chez l'homme et l'animal. Nous encourageons l'emploi d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive à l'échelle mondiale, et nous opérons de façon responsable chaque jour pour assurer un avenir sécuritaire, durable et sain aux personnes et aux communautés.

Au Canada, Merck commercialise une vaste gamme de vaccins, de produits pharmaceutiques et de produits de santé animale et est l'un des principaux investisseurs en recherche et développement au Canada, avec des investissements totalisant plus de 90 millions de dollars en 2022 et plus de 1,6 milliard de dollars depuis 2000. Basée à Kirkland, au Québec, Merck emploie environ 635 personnes à travers le pays. Pour en savoir plus sur nos opérations au Canada, visitez www.merck.ca et suivez-nous sur LinkedIn et X @MerckCanada_FR.

