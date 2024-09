Les indications approuvées comprennent le traitement des patients adultes atteints de la maladie de von Hippel-Lindau (VHL) qui ont besoin d'un traitement contre un adénocarcinome rénal (AR) non métastatique, des hémangioblastomes du système nerveux central (SNC) ou des tumeurs neuroendocrines pancréatiques (TNEp) non métastatiques associés à cette maladie et qui n'ont pas besoin de subir d'intervention chirurgicale pour ces cancers dans l'immédiat

KIRKLAND, QC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Merck (NYSE: MRK), connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a annoncé que les négociations avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) relatives à WELIREG® (belzutifan) se sont conclues avec succès le 30 août. L'APP négocie au nom des provinces, des territoires et des programmes fédéraux de médicaments, ce qui constitue une étape cruciale dans le processus de remboursement de WELIREG® par les régimes publics.

L'atteinte de cette étape importante est le résultat d'une étroite collaboration avec l'APP et souligne la nécessité de progresser rapidement vers un remboursement par les régimes publics. L'étape suivante consistera à obtenir l'approbation des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que des programmes fédéraux de médicaments, en vue du remboursement dans leurs territoires de compétences respectifs.

« WELIREG® est le premier traitement à action générale contre les tumeurs associées à la maladie de VHL au Canada », a commenté Jess Pearson, présidente de la Canadian VHL Alliance. « L'achèvement de cette négociation signifie que nous sommes encore plus prêts d'offrir aux patients touchés par cette maladie un plus grand nombre d'options de traitement qui pourraient améliorer leur qualité de vie. »

Merck Canada s'engage à fournir des médicaments novateurs aux patients qui en ont besoin et travaillera en étroite collaboration avec les organismes gouvernementaux pour s'assurer que WELIREG® est largement accessible aux patients canadiens par le biais des régimes publics d'assurance-médicaments.

À propos de la maladie de von Hippel-Lindau (VHL)



La maladie de VHL est une maladie génétique rare causée par une mutation du troisième chromosome, du nom de gène répresseur de tumeur, qui touche environ 1 personne sur 36 000. La maladie se manifeste par la croissance de tumeurs ou de kystes dans diverses parties du corps, touchant le plus souvent les yeux, la partie inférieure du cerveau, la colonne vertébrale, les reins, le pancréas et les glandes surrénales. Les symptômes dépendent du siège et du volume des tumeurs, avec un risque élevé de dysfonctionnement des organes et de métastases. La prise en charge consiste actuellement en une surveillance active et une ablation chirurgicale des tumeurs plus volumineuses, la radiothérapie étant un traitement potentiel pour certains types de tumeurs.

À propos de Merck



Déclarations prospectives de Merck & Co., Inc., Rahway (New Jersey), États-Unis



