KIRKLAND, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Merck (NYSE : MRK), connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a annoncé que l'utilisation de WINREVAIR® (sotatercept) est maintenant autorisée au Canada en association avec le traitement standard chez les adultes atteints d'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1 et de classe fonctionnelle (CF) II ou III selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le sotatercept est le premier inhibiteur de la signalisation de l'activine indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire au Canada. Il s'agit d'une nouvelle classe de médicament qui agit en améliorant l'équilibre entre la signalisation proproliférative et antiproliférative pour moduler la prolifération vasculaire chez les patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire.

« Nous sommes enthousiastes quant aux perspectives d'une nouvelle option de traitement pour les patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire, » a déclaré le Dr John Granton, directeur du programme d'hypertension pulmonaire (HTP) au Réseau universitaire de santé de Toronto.

« En tant que mère d'une fille qui a reçu un diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) grave en 2014 à l'âge de 24 ans et à titre de présidente du conseil d'administration de l'Association d'hypertension pulmonaire du Canada, j'ai bien conscience du fardeau que cette maladie rare continue d'infliger à nos patients », a déclaré Joan Paulin, présidente du conseil d'administration de l'Association d'hypertension pulmonaire du Canada. « Notre objectif, en tant qu'organisation, est désormais de veiller à ce que tous les patients admissibles, où qu'ils vivent au Canada, puissent y avoir accès », a ajouté madame Paulin.

Les prochaines étapes vers l'accessibilité du produit comprennent la collaboration entre l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et Merck Canada en vue d'entamer des négociations relativement à WINREVAIR®, afin qu'il puisse être remboursé par les régimes publics d'assurance-médicaments participants au Canada. Le dernier lancement d'un nouveau traitement pharmacologique de l'hypertension artérielle pulmonaire au Canada remonte à 8 ans.

WINREVAIR® fait l'objet d'un accord de licence avec Bristol Myers Squibb.

