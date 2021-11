David Birnbaum en tournée en Montérégie

QUÉBEC, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de D'arcy-McGee et porte-parole en matière de santé mentale et de relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. David Birnbaum, sera à Châteauguay le jeudi, 18 novembre prochain, afin de rencontrer des organismes communautaires de l'endroit.

M. Birnbaum profitera de sa visite en Montérégie pour échanger avec des acteurs du milieu des enjeux qui les préoccupent. Il sera également disponible pour des entrevues avec les médias.

« Les gens et les organismes communautaires de la Montérégie, comme partout, ont été très affectés par la pandémie et ont des enjeux qui leur sont propres. Je suis impatient d'aller échanger avec eux et entendre leurs propositions concernant ces enjeux. »

-David Birnbaum, député de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale, de relations avec les Québécois d'expression anglaise et de relations intergouvernementales canadiennes

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet de la Whip en chef de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]