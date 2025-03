MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société » ou « PJ »), chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a annoncé aujourd'hui que David A. Eckert, chef de la direction, prendra sa retraite le 15 juillet 2025, à l'expiration de son contrat de travail existant. Sherilyn King a été nommée présidente et membre du conseil d'administration de la Société avec prise d'effet aujourd'hui, et deviendra présidente et cheffe de la direction au moment du départ à la retraite de M. Eckert.

Rob Hall, président du conseil d`administration de Pages Jaunes Limitée, a déclaré : « David a été un chef de la direction superbe. Il a transformé la Société, mené une équipe de direction qui a atteint une forte rentabilité, fait en sorte que PJ rembourse toutes ses dettes et qu'elle verse plus de 230 millions de dollars à ses actionnaires au cours des sept dernières années et demie, tout en améliorant considérablement la position de financement du régime de retraite à prestations déterminées de la Société. »

« En dirigeant efficacement nos groupes des ventes, du marketing et du service à la clientèle, Sherilyn King nous a permis de réaliser des progrès marqués dans l'« accentuation de la courbe des revenus » et dans notre démarche vers l'atteinte de la stabilité des revenus. Par ailleurs, Sherilyn sera maintenant en mesure de participer plus directement à la direction stratégique et opérationnelle de la Société. Nous félicitons Sherilyn pour son impressionnant parcours professionnel au sein de PJ, de préposée à la direction des ventes en 1996 à présidente et cheffe de la direction en 2025, et sommes convaincus qu'elle saura continuer de nous mener avec succès vers la stabilité des revenus », a déclaré M. Hall.

M. Eckert a déclaré : « Ce fût un honneur pour moi de faire partie d'une équipe aussi formidable chez PJ. Je suis persuadé que je laisserai la Société entre des mains extrêmement compétentes. »

Mme King a déclaré : « Le travail acharné de David a permis de jeter les bases de notre succès futur. Des talents exceptionnels dans l'ensemble de la Société nous permettront de poursuivre notre chemin vers l'« accentuation de la courbe des revenus » tout en respectant nos engagements envers nos clients, nos actionnaires et nos employés. »

La Société a aussi annoncé qu'Assunta Tortis a été nommée vice‑présidente, Finances. M. Eckert a déclaré : « Depuis qu'elle s'est jointe à la Société en 2003 après avoir travaillé comme experte‑comptable chez Anderson et Deloitte, Assunta a apporté une contribution essentielle à nos groupes des finances. Depuis 2018, elle occupe avec brio le poste de contrôleuse générale. Elle est la personne toute désignée pour diriger l'entièreté de notre groupe des finances, dont elle devrait prendre la tête plus tard cette année. »

Enfin, la Société a annoncé que Franco Sciannamblo a décidé de quitter PJ en même temps que M. Eckert, après une période de transition de ses fonctions dans les mois à venir. M. Eckert a déclaré : « Franco évolue au sein de notre Société depuis onze ans, les six dernières années et demie à titre de chef de la direction financière. Personne n'aurait pu faire mieux que lui à ce titre. Nous lui souhaitons le meilleur pour ses projets à venir et sommes convaincus qu'il continuera à connaître beaucoup de succès dans l'avenir. »

