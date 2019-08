Davantage de logements locatifs abordables pour les canadiens de la classe moyenne qui viennent à Vancouver

VANCOUVER, le 2 août 2019 /CNW/ - Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, la construction d'un immeuble à usage mixte de 145 logements est en cours tout près du centre-ville de Vancouver. De ce nombre, 120 seront des logements abordables dont les loyers seront inférieurs à 30 % du revenu médian des ménages de Vancouver. L'abordabilité de l'ensemble sera maintenue pour une période d'au moins 60 ans.

Par l'entremise de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le gouvernement fédéral alloue 48,5 millions de dollars pour la construction de cet ensemble de 9 étages. La Ville de Vancouver, par l'intermédiaire de la Vancouver Affordable Housing Agency (VAHA), a quant à elle fourni le terrain, qu'elle a loué à bail à titre gratuit pour une période de 60 ans. La valeur de cette contribution se chiffre à environ 16,85 millions de dollars.

L'iFCLL encourage la construction de logements locatifs abordables, ce qui permet d'accroître l'offre de logements locatifs indispensables pour aider les familles de la classe moyenne qui travaillent dur et qui éprouvent des difficultés dans les marchés du pays où les loyers sont élevés.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que par le maire de Vancouver, M. Kennedy Stewart.

Situé au 188 East 6th Avenue, l'ensemble se trouve à proximité de commerces, de restaurants, d'écoles, de parcs, de pistes cyclables et de transports en commun.

« C'est avec une grande fierté que notre gouvernement contribue à faire de cet ensemble de logements une réalité. Grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs de la Stratégie nationale sur le logement, d'importants ensembles comme celui-ci sont mis en chantier dans tout le pays. De concert avec nos partenaires, nous bâtissons la capacité du marché locatif, ce qui profitera à une génération de Vancouvérois de la classe moyenne qui travaillent dur. » -- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

« Nous sommes fiers d'avoir fourni le terrain pour cet ensemble, qui permettra d'offrir des logements abordables grandement nécessaires à des centaines de personnes. Grâce à ce nouvel ensemble, des résidents de Vancouver, plus particulièrement des familles, pourront continuer à vivre et à travailler en ville. Nous sommes reconnaissants de notre partenariat avec la Catalyst Community Developments Society et le gouvernement fédéral; le logement abordable est notre priorité et nous savons que la collaboration avec les promoteurs sans but lucratif et les différents ordres de gouvernement est le meilleur moyen de produire des logements à l'intention des ménages à revenu faible ou moyen. » -- Maire Kennedy Stewart, Ville de Vancouver

« Catalyst est très heureux de travailler en partenariat avec la SCHL pour obtenir ce financement de l'iFCLL pour son ensemble situé au 188 East 6th Avenue. Ce financement très avantageux complète parfaitement notre partenariat foncier avec la Ville et la VAHA. Ensemble, ces éléments permettront à Catalyst d'aménager, de posséder et d'exploiter 145 logements locatifs sécuritaires et abordables grandement nécessaires. Les 145 ménages (familles, célibataires et couples) qui s'installeront ici auront dorénavant la stabilité et l'abordabilité dont ils ont besoin pour s'épanouir. » -- Robert Brown, président, Catalyst Community Development Society

L'ensemble vise à réaliser des économies d'énergie de 23 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 27 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 (CNÉB).

(CNÉB). Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité beaucoup d'intérêt et la soumission d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars, puis à 13,75 milliards de dollars dans le budget de 2019. Au total, l'iFCLL facilitera la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin démontré de la collectivité.

pour répondre à un besoin démontré de la collectivité. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, consultez le site schl.ca, ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour obtenir plus d'information sur l'initiative Financement de la construction de logements locatifs ou pour soumettre une demande, visitez le site www.schl-nhs.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Depuis 2013, Catalyst s'est associé à des organismes communautaires, à des organismes sans but lucratif et à des administrations municipales pour aménager des ensembles de logements qui remplissent leur mission, c'est-à-dire libérer la valeur des actifs de la collectivité pour créer un endroit dynamique, abordable et stimulant où vivre et travailler. Pour en savoir davantage, consultez le site https://catalystcommdev.org.

