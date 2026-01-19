OTTAWA, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ - En 2025, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada et ses partenaires ont réalisé des investissements générationnels afin de bâtir les collectivités solides dont les Canadiens ont besoin. Ces investissements permettent de construire les logements et les infrastructures communautaires dont dépendent les familles.

Ces investissements ont permis de créer près de 59 000 logements et d'investir des milliards de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible taux d'intérêt dans des collectivités d'un océan à l'autre.

Le gouvernement fédéral a réalisé d'importants investissements dans des projets d'infrastructures publiques essentielles qui améliorent la qualité de vie des Canadiens et rendent nos collectivités plus résilientes, accessibles et inclusives, tout en créant des emplois et en soutenant la croissance économique.

Ensemble, nous bâtissons une économie par les Canadiens, pour les Canadiens.

Ces investissements soutiennent déjà nos collectivités. Les Canadiens peuvent voir la plupart des projets annoncés dans leur collectivité sur la carte des projets de logement et d'infrastructure. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les projets financés par le gouvernement fédéral qui peuvent être cartographiés. De plus amples informations sont disponibles sur la page de la carte des projets.

Aperçu de 2025 en Ontario

En Ontario, environ 3,29 milliards de dollars ont été investis pour soutenir la construction et la rénovation de près de 30 000 logements.

Plus de 309 millions de dollars ont été investis pour appuyer des projets de transport en commun qui aideront les Canadiens à se déplacer vers leur lieu de travail ou au sein de leur collectivité grâce à des options plus durables. Cela comprend plus de 50 millions de dollars pour la construction du carrefour de transport en commun central de Kitchener, une installation majeure qui favorisera une utilisation accrue du transport en commun dans la région de Waterloo.

Près de 173 millions de dollars ont été investis pour appuyer des projets verts visant à rendre les bâtiments plus écoénergétiques et plus résilients face aux changements climatiques, tout en permettant aux collectivités de demeurer actives et connectées. Cela comprend 800 000 dollars investis dans un espace vert axé sur la protection de la vie aviaire à Casselman.

Plus de 451 millions de dollars ont été investis afin d'agrandir et de moderniser les infrastructures d'eau et de gestion des déchets solides essentielles à la construction de logements. Ce financement comprend jusqu'à 283 millions de dollars pour accroître la capacité du réseau d'égouts Black Creek de Toronto, sous réserve de la conclusion d'une entente avec la Ville. Ces investissements appuieront la croissance démographique, réduiront les risques d'inondation et permettront la construction de jusqu'à 63 000 logements.

Plus de 5 millions de dollars seront investis au cours des trois prochaines années pour lutter contre l'itinérance dans nos collectivités. Cela comprend des projets tels que Veterans' House Canada et le Lawson Research Institute.

Plus de 932 millions de dollars ont été investis dans les allocations du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) pour 2025-2026 afin d'aider les collectivités à financer les infrastructures dont elles ont besoin. Cela comprenait la célébration de l'achèvement des améliorations en matière d'accessibilité à la station Glencairn à Toronto.

Plus de 1 600 unités de logement ont été annoncées par l'entremise de Maisons Canada dans le cadre du développement du projet Arbo à Toronto et du projet situé au 1495, chemin Heron à Ottawa.

dans le cadre du développement du projet Arbo à Toronto et du projet situé au 1495, chemin Heron à Ottawa. Plus de 50 millions de dollars seront investis sur deux ans (2024-2025 et 2025-2026) dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) afin d'appuyer la mise en œuvre des plans d'intervention communautaires pour les campements (PICC) et d'offrir un soutien accru aux personnes en situation d'itinérance dans diverses collectivités de l'Ontario. Cela comprend 10,8 millions de dollars sur deux ans pour appuyer la mise en œuvre du PICC de la région de York. La municipalité régionale de York égalera la contribution fédérale.

Banque de l'infrastructure du Canada

En 2025, la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a engagé 4,875 milliards de dollars de prêts pour des projets d'énergie propre, d'infrastructure verte, de transport en commun, de commerce et de transport, de large bande et d'infrastructure autochtone dans tout le Canada.

En Ontario, cela comprend un prêt de 31,3 millions de dollars pour soutenir les infrastructures à large bande dans le cadre du projet Northumberland Universal Broadband Fund.

Nous avons démontré cette année notre engagement à investir dans les collectivités, c'est pourquoi le budget de 2025 suit la conviction que le Canada doit rester une nation de bâtisseurs d'infrastructures et d'innovation, de confiance dans les institutions publiques et d'espoir pour les générations à venir. Tandis que nous entamons l'année 2026, le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones afin de bâtir des collectivités connectées où il est agréable de vivre, grâce au soutien de Maisons Canada et aux investissements réalisés dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Citations

« Le gouvernement du Canada réalise des investissements générationnels qui renforceront notre économie et nos collectivités. Nous donnerons aux Canadiens les moyens d'agir en rendant la vie plus abordable et en veillant à ce que chaque génération puisse aller de l'avant. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable du Développement économique pour le Pacifique

Faits en bref

Lancé le 14 septembre 2025, Maisons Canada est une nouvelle agence fédérale du Canada qui financera et bâtira des logements abordables à grande échelle, en catalysant une industrie du logement plus novatrice et plus productive.

Dotée d'un investissement initial de 13 milliards de dollars sur cinq ans, Maisons Canada Homes transformera la collaboration entre les secteurs public et privé et mettra en œuvre des méthodes de construction modernes, tout en catalysant la création d'une industrie canadienne du logement plus productive. Elle tirera parti des terres publiques, offrira des mesures incitatives financières souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de grands projets et aidera les fabricants modernes à construire les logements dont les Canadiens ont besoin.

Annoncé dans le budget 2025, le nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes permettra d'investir 51 milliards de dollars sur 10 ans, et 3 milliards de dollars par an de manière continue, pour construire et revitaliser un large éventail d'infrastructures locales dans tout le pays.

S'appuyant sur l'investissement de 32 milliards de dollars du gouvernement dans plus de 2 500 projets liés au transport en commun et au transport actif partout au Canada, le Fonds canadien pour le transport en commun, qui est permanent, permet de construire des infrastructures urbaines essentielles dans tout le pays, aidant ainsi davantage de personnes à profiter des avantages de vivre à proximité d'un réseau de transport en commun. Cela comprend 5 milliards de dollars sur dix ans en investissements stables et prévisibles dans le cadre du volet de financement de base.

