Datacolor fait l'acquisition de matchmycolor

LAWRENCEVILLE, New Jersey, 17 mai 2023 /CNW/ - Datacolor AG, un chef de file mondial des solutions de gestion de la couleur, annonce l'acquisition de matchmycolor LLC, une entreprise technologique spécialisée dans les logiciels de formulation et de communication des couleurs. Datacolor intégrera les activités de matchmycolor rétroactivement au 1er janvier 2023. Les coûts de l'acquisition et de l'intégration auront une incidence sur les exercices 2022-2023 et 2023-2024. L'acquisition stratégique améliore la position de Datacolor sur le marché et renforce sa présence mondiale dans le secteur de la gestion des couleurs.

Possédant plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie, Datacolor s'est imposé comme un fournisseur mondial de confiance en matière de solutions de gestion des couleurs, au service de clients dans un large éventail d'activités comme le secteur du textile et du vêtement, l'industrie de la peinture, de la teinture et du plastique, ainsi que le marché de la consommation en pleine croissance. L'acquisition de matchmycolor s'inscrit dans la vision de Datacolor d'investir en permanence dans le renforcement de sa gamme complète de solutions matérielles et logicielles de haute précision, ainsi que dans ses organisations de ventes et de services de premier plan à l'échelle mondiale dans le but d'aider un plus grand nombre de clients à bien choisir leurs couleurs.

« Nous souhaitons la bienvenue à tous les employés de matchmycolor au sein de la famille Datacolor. Cette acquisition améliore notre capacité à fournir des solutions innovantes de gestion des couleurs, renforçant ainsi l'offre complète de logiciels de Datacolor. Ensemble, nous donnerons aux clients les moyens d'obtenir des couleurs précises et uniformes partout dans le monde », a déclaré Albert Busch, chef de la direction de Datacolor.

Dans la déclaration suivante, les propriétaires de matchmycolor, Michael Jakobi et Judy van de Langkruis expriment leur bonheur de faire partie d'un groupe de premier plan, qui leur permettra de servir leur clientèle au sein d'un marché beaucoup plus vaste qu'auparavant : « Nous sommes impatients de nous associer à Datacolor. En tant qu'entreprise, nous serons en mesure d'offrir une gamme encore plus vaste de solutions qui aideront nos clients à atteindre leurs objectifs de gestion des couleurs. »

matchmycolor, a été créé en 2009 grâce à un rachat par les cadres de l'ancienne société Ciba Specialty Chemicals. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3 millions de francs suisses au cours de l'exercice 2022, et compte une vingtaine d'employés, principalement des spécialistes en logiciels. L'équipe de matchmycolor continuera de travailler à partir des bureaux de Bâle de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur les produits et services de Datacolor, consultez le www.datacolor.com.

Pour en savoir plus sur les produits et services de matchmycolor, consultez le www.matchmycolor.com.

À propos de Datacolor

Datacolor, un chef de file mondial des solutions de gestion des couleurs, fournit des logiciels, instruments et services visant à garantir la précision des couleurs des matériaux, des produits et des images. Depuis plus de 50 ans, les marques, fabricants et professionnels de la création de renommée mondiale utilisent les solutions novatrices de Datacolor pour obtenir la bonne couleur. L'entreprise vend ses produits et offre des services et du soutien dans plus de 100 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Ses clients œuvrent notamment dans les secteurs du textile et du vêtement, de la peinture et du revêtement, de l'automobile, du plastique, de la photographie et de la vidéographie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.datacolor.com.

À propos de matchmycolor

matchmycolor combine une offre unique de services informatiques et de savoir-faire dans le domaine des couleurs, qui se traduisent par de nouvelles solutions logicielles techniques avancées. matchmycolor Colibri®, l'un des outils logiciels de communication des couleurs, d'échantillonnage de la couleur, de teinture et de contrôle de la qualité des couleurs les plus innovants et avancés sur le marché aujourd'hui, a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des FEO et des entreprises des domaines de l'encre et de l'impression, de la peinture et du revêtement industriels, des plastiques et du textile. Ce système efficace contribue à réduire les coûts de production et les délais d'exécution, et améliore le délai de lancement en reliant toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement des couleurs, peu importe l'application ou l'industrie. Pour en savoir plus, consultez le www.matchmycolor.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2078194/4038499/Datacolor_Logo.jpg

SOURCE Datacolor

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Datacolor AG, Olga Wueschner, T +41 44 488 40 19, Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz