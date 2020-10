HALIFAX, NS, le 6 oct. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a exacerbé les lacunes dans les systèmes qui sont justement censés garder les gens en sécurité. Elle a engendré des défis sans précédent pour les personnes qui subissent de la violence fondée sur le sexe et les organismes qui leur fournissent services et soutiens.

La sécurité des femmes doit être à la base de tous les progrès. C'est la raison pour laquelle, dans le récent discours du Trône, le gouvernement du Canada s'est engagé à accélérer les investissements dans les maisons d'hébergement et les maisons de transition afin que toute personne confrontée à la violence fondée sur le sexe puisse se tourner vers un lieu sûr.

Aujourd'hui, Darren Fisher, secrétaire parlementaire du ministre de la santé et député de Dartmouth-Cole Harbour, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé un financement qui peut atteindre 50 millions de dollars afin de soutenir les organismes qui fournissent des services du et soutien aux personnes qui subissent de la violence fondée sur le sexe.

Le financement annoncé aujourd'hui comprend :

jusqu'à 10 millions de dollars pour les maisons d'hébergement pour femmes et les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles afin de les aider à continuer de fournir leurs services essentiels de façon sécuritaire;

jusqu'à 10 millions de dollars pour soutenir les organismes qui fournissent des services liés à la violence fondée sur le sexe aux Autochtones vivant en dehors des réserves;

jusqu'à 30 millions de dollars pour d'autres organismes de femmes afin de faciliter la prestation de soutiens pour lutter contre la violence fondée sur le sexe, aider à contrer la propagation de la COVID-19 et répondre à la demande grandissante pour des services.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux fonds d'urgence précédemment octroyés pour les maisons d'hébergement pour femmes, les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et les autres organismes qui fournissent des services pour lutter contre la violence fondée sur le sexe afin d'assurer la continuité des services en cette période difficile. Le financement d'urgence accordé aux organismes de lutte contre la violence fondée sur le sexe s'élève donc à 100 millions de dollars en tout. La première tranche de 50 millions de dollars a permis à quelque 29 projets de la Nouvelle-Écosse de recevoir un financement dont ils avaient grand besoin et qui les a aidés à garder leurs portes ouvertes aux personnes en difficulté. Des organismes, tels que la Alice House, la Halifax Transition House Association, la Immigrant Services Association de la Nouvelle-Écosse et le Mi'kmaw Native Friendship Centre, se sont servis de ce financement pour améliorer les consignes de nettoyage et de sécurité, pour embaucher du personnel afin de gérer la charge de travail supplémentaire et pour se procurer le matériel nécessaire pour fournir leurs services à distance.

Tout en agissant rapidement afin de répondre aux besoins immédiats, le gouvernement, en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, lance également un plan d'action national pour lutter contre la violence fondée sur le sexe. Cette initiative vise principalement à faire en sorte que les personnes qui subissent de la violence fondée sur le sexe aient accès à des soutiens rapides, peu importe où elles habitent, tout en établissant les assises qui permettront d'enrayer cette violence inacceptable.

Le gouvernement a augmenté considérablement le financement pour développer et renforcer le mouvement en faveur des femmes. Entre 2015 et 2019, le soutien accordé par le gouvernement fédéral aux organismes de femmes et de promotion de l'égalité a été multiplié par cinq par rapport aux cinq années précédentes. Au cours du présent exercice, Femmes et Égalité des genres Canada mettra à la disposition de ces organismes plus de 100 millions de dollars pour leur permettre de poursuivre leur important travail qui consiste à rendre le Canada plus fort et plus inclusif. Six millions de Canadiennes et de Canadiens bénéficient du travail de ces organismes chaque année.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers les maisons d'hébergement pour femmes, les maisons de transition et les autres organismes de la Nouvelle-Écosse qui viennent en aide aux personnes qui subissent de la violence. Ils fournissent chaque jour des services essentiels aux personnes qui en ont le plus besoin. Je suis particulièrement fier que le gouvernement du Canada reconnaisse le travail important de ces organismes et qu'il agisse rapidement pour leur garantir le financement dont ils ont besoin pour poursuivre ce travail durant la pandémie. En soutenant ces organismes, nous donnons aux personnes dans le besoin un endroit où aller dans les moments les plus difficiles de leur vie. »

Darren Fisher, député

Secrétaire parlementaire du ministre de la santé et député de Dartmouth-Cole Harbour

« La pandémie de COVID-19 est une crise qui ne ressemble à aucune autre. Elle a révélé les failles dans nos systèmes de soutien. Cette crise a mis en relief les besoins des organismes qui sont au service des femmes et des enfants qui fuient la violence. On ne devrait laisser personne sans un endroit où se tourner en cette période difficile, et notre gouvernement a agi rapidement afin d'octroyer 100 millions de dollars à ces organismes de première ligne essentiels afin qu'ils puissent garder leurs portes ouvertes et continuer de sauver des vies. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Personne au Canada ne devrait vivre dans la peur. Trop de gens au Canada continuent de subir de la violence fondée sur le sexe, de la violence familiale, de l'exploitation des enfants en ligne et de la traite des personnes. Ces derniers mois, la pandémie de COVID-19 a engendré des défis supplémentaires et sans précédent pour les personnes qui ont survécu à la violence sexuelle et familiale et les organismes qui leur viennent en aide. Le gouvernement du Canada agit rapidement pour s'assurer que les victimes de violence aient accès à l'aide dont elles ont besoin. »

L'honorable Bill Blair, C.P., député

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« La pandémie COVID-19 a amplifié le racisme systémique et les inégalités de longue date dans notre société et a exacerbé les menaces à la sécurité des femmes et des filles, des personnes bispirituelles et LGBTQ+ autochtones. Le soutien de notre gouvernement aux organismes qui assurent la sécurité des personnes qui fuient la violence est essentiel pour veiller à ce que les femmes et les filles, les personnes bispirituelles et LGBTQ+ autochtones puissent vivre en toute sécurité, où qu'elles se trouvent. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Les données recueillies par Statistique Canada en mars et avril 2020 portent à croire qu'une femme sur dix au Canada était très ou extrêmement préoccupée par la possibilité de violence à domicile au début de la pandémie de COVID-19.

était très ou extrêmement préoccupée par la possibilité de violence à domicile au début de la pandémie de COVID-19. Le 21 septembre 2020, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a annoncé un financement d'un milliard de dollars pour aider à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiennes et des Canadiens vulnérables en créant rapidement de nouveaux logements abordables.

Depuis 2015, le gouvernement a aidé un million de Canadiens à accéder à un logement sécuritaire et abordable, y compris en créant ou en améliorant près de 7 000 unités qui offrent un logement sécuritaire aux personnes qui ont survécu à la violence familiale.

Quarante mille places ont été créées dans les garderies depuis 2015 et le discours du Trône de 2020 contenait un engagement à réaliser un investissement important et soutenu pour créer un système de garde d'enfants universel au Canada .

le discours du Trône de 2020 contenait un engagement à réaliser un investissement important et soutenu pour créer un système de garde d'enfants universel au . En 2020, le Canada s'est classé premier en Amérique du Nord selon le Global Gender Gap Report (rapport mondial sur les différences entre les sexes) du Forum économique mondial, après avoir gagné onze places à l'échelle mondiale depuis 2015 (sur 153 pays).

