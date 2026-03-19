Dany Janvier reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Mauricie, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie au cinéaste Dany Janvier. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, à l'occasion de la remise des prix Arts Excellence, organisée par Culture Mauricie.

Dany Janvier remporte le prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie. photo : courtoisie (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Le jury a été profondément impressionné par la grande qualité du parcours de Dany Janvier, par sa persévérance et par la conviction qui habite son geste créatif. L'ancrage territorial affirmé, l'enracinement mauricien de son œuvre et les enjeux environnementaux, sociaux et locaux portés par sa démarche se sont distingués. Le jury reconnaît aussi l'ampleur et la rigueur du travail patient qu'exige la création pour un cinéaste indépendant. » -- Extrait des commentaires du jury du CALQ

Biographie de Dany Janvier

Artiste aux multiples facettes, Dany Janvier œuvre dans le domaine du son et de l'image, du graphisme, de la peinture, de la poésie et de la photographie. Il a produit une vingtaine d'albums musicaux et réalisé des dizaines de courts-métrages et vidéoclips. Son projet musical Biobazar, qu'il pilote depuis 2005, a été nommé trois fois à L'ADISQ dans la catégorie Album de l'année - Musique Électronique.

Créateur de Biobazar Films, Dany Janvier mêle musique et image avec une sensibilité unique. Il mène une pratique documentaire indépendante étroitement ancrée dans le territoire, réalisant seul l'image, le son, la musique et le montage afin de développer un langage cohérent où l'esthétique, l'écoute du réel et la proximité avec les milieux filmés demeurent centrales. Son travail entretient un lien privilégié avec la nature, les communautés et les savoirs liés aux forêts québécoises.

Avec Forestible, il signe un film consacré à la forêt nourricière et aux relations humaines qui s'y déploient. L'œuvre a obtenu plusieurs reconnaissances, dont le Grand Prix du Jury et le Prix du Public au Festival du film pour l'environnement. Plus de vingt-cinq projections ont eu lieu au Québec dans des contextes variés : cinémas indépendants, écoles, municipalités rurales, organismes écologiques, festivals alternatifs et lieux communautaires. Cette tournée a généré des discussions riches autour de l'écologie, des comestibles nordiques et de la relation au territoire. À l'international, Forestible a rayonné en France, au Royaume-Uni, au Bénin et au Mexique.

Très engagé dans la communauté en Mauricie, il collabore avec divers organismes et initiatives citoyennes. Ses activités de médiation culturelle visent à rendre la création accessible tout en renforçant les liens entre l'art, l'environnement et la communauté. Membre de plusieurs cellules Kino au Québec, il a également été invité à deux reprises en Belgique pour y produire des courts-métrages.

Finalistes

Alexandre Dostie

L'année 2025 fut faste pour l'artiste multidisciplinaire Alexandre Dostie. Son nouveau court-métrage BOA, librement inspiré par les moines trifluviens Les Pauvres de Saint-François, a été sélectionné par plusieurs festivals nationaux et internationaux d'envergure, dont la 78e édition du Festival international du film de Locarno, en Suisse. BOA a récolté deux prix, notamment celui de Meilleur réalisateur au Festival du court-métrage de Bucarest. L'écriture de sa première pièce de théâtre, Kiki et la colère, a été présentée à quinze reprises à Montréal au début de la présente année. Très actif en poésie, Alexandre Dostie a été invité au festival FRYE de Moncton ainsi qu'au 31e FIL de Montréal. Il a aussi été poète officiel de la 14e BIECTR et a collaboré à divers projets artistiques en Mauricie. En plus de ces réalisations, qui témoignent de son ancrage et de la reconnaissance de ses pairs, l'artiste partage sa passion pour les mots avec les jeunes grâce à son atelier Écrire comme on parle, offert une quarantaine de fois dans les écoles du Québec.

Catherine Leduc

Catherine Leduc a célébré vingt ans de carrière comme autrice-compositrice-interprète en 2025. Son album autoproduit Les jours où il neige à tous les postes est son troisième album solo et son sixième en carrière depuis ses débuts avec Tricot Machine. Cet opus, qui privilégie la profondeur à l'instantané, se révèle par ses mélodies vocales et ses progressions harmoniques riches. Les mots et les sons sont pour Catherine Leduc des matières vivantes qu'elle travaille avec minutie et attention. C'est au terme d'une résidence de création que le spectacle de lancement a eu lieu à Montréal. Elle s'est aussi produite à Baie‑Saint‑Paul au Festival Le Festif!. Avec sa poésie et sa musique, elle crée un alliage rare capable de faire vibrer. Grâce à son intelligence et à sa singularité, Catherine Leduc contribue à la force vive du paysage artistique mauricien.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Mauricie

Au cœur du développement culturel régional, Culture Mauricie regroupe, depuis plus de 45 ans des individus et des organismes qui contribuent de manière professionnelle au développement des arts et de la culture en Mauricie. Fort de son réseau, l'organisme contribue à la reconnaissance publique de son secteur, dans l'intérêt de ses membres et du milieu. Culture Mauricie est le créateur et l'éditeur du magazine culturel régional DICI.ca.

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SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800 608-3350, [email protected]; Renseignements, Marie-Lou Pelletier, Directrice générale adjointe et conseillère aux membres, Culture Mauricie, [email protected]