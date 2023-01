TORONTO, le 4 janv. 2023 /CNW/ - Tim Hortons a réuni Sidney Crosby, son ancien coéquipier de hockey junior Eric Neilson et quelques amateurs de l'Océanic de Rimouski à l'occasion d'une nouvelle publicité télévisée leur faisant revivre le moment Tim spécial qu'ils avaient partagé 17 ans plus tôt.

Dans une nouvelle publicité télévisée, Sidney Crosby et des amateurs de l’Océanique de Rimouski revivent ensemble un moment Tim spécial (Groupe CNW/Tim Hortons)

En 2005, par un froid matin d'hiver, Sidney, Eric et leurs coéquipiers de l'Océanic de Rimouski retournaient à la maison après un match à l'extérieur. Ils ont alors vu un groupe d'amateurs dévoués faisant la file dans le froid glacial afin d'acheter des billets pour un match des séries éliminatoires; certains y étaient depuis 18 heures.

Sidney et Eric ont donc décidé de leur offrir quelque chose de bien spécial. Ils sont allés au restaurant Tim Hortons le plus proche et ont demandé des cafés chauds pour tous ceux qui faisaient la file. Ils ont aussi acheté toutes les pâtisseries du présentoir pour les remercier de leur soutien indéfectible.

Pour la nouvelle publicité télévisée, Tim Hortons a réuni Sidney, Eric et certains des amateurs qui faisaient la file ce soir-là, afin qu'ils puissent revivre cette expérience Tim mémorable.

« Rimouski occupera toujours une place privilégiée dans mon cœur », a affirmé Crosby. « Le dévouement de tous ces partisans incroyables qui ont regardé tous les matchs, affronté des tempêtes et attendu 18 heures pour mettre la main sur des billets des séries éliminatoires… Il y a tellement de souvenirs de Rimouski que je n'oublierai jamais. »

Nous savons que de nombreux Canadiens ont de précieux souvenirs de hockey avec Tim, et nous les encourageons à nous en faire part. Visitez https://www.timhortons.ca/souvenirs-de-hockey pour regarder l'histoire de Sidney Crosby et partager vos #SouvenirDeHockeyTim sur Facebook et Instagram.

« Du rituel du café et du chocolat chaud tôt le matin à la patinoire aux beignes et aux Timbits après un match… Tim fait partie de tant de souvenirs de hockey au Canada », a indiqué Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous sommes impatients de lire les #SouvenirDeHockeyTim des Canadiens et d'apprendre comment ils ont célébré leurs petites et grandes victoires avec la marque, sur la patinoire comme en dehors. »

