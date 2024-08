Les joueurs canadiens et américains de tous les niveaux sont invités à participer à ce tournoi axé sur les jeux Apex Legends, Rocket League et Valorant.

Grâce aux Séries Esports de TELUS, les joueurs courent la chance de remporter des prix d'une valeur totale de plus de 50 000 $.

VANCOUVER, BC, le 13 août 2024 /CNW/ - Les Séries Esports de TELUS, propulsées par TELUS Arena, une plateforme de jeux vidéo nationale qui appuie et outille les joueurs, revient cet automne. Le tournoi, offert en collaboration avec Android, s'adresse aux joueurs de toute l'Amérique du Nord pour la première fois, et sera axé sur les jeux Apex Legends, Rocket League et Valorant. Les Canadiens et les Américains de 15 ans et plus peuvent s'inscrire et se qualifier en visitant la page www.telus.com/tes4 d'ici le 22 septembre 2024 à 23 h 59 (HE) pour participer au tournoi et courir la chance de gagner des prix d'une valeur totale de 50 000 $ CA.

« Les Séries Esports de TELUS ont pour objectif de rassembler les gens grâce aux jeux vidéo. Maintenant, le tournoi s'adresse à encore plus de joueurs partout en Amérique du Nord, dit Amit Nag, vice-président, Maison connectée, divertissement et transformation, TELUS. En nous associant à Android, nous créons l'expérience de compétition et de communication par excellence pour les joueurs, grâce à la technologie de jeu de pointe de TELUS et à son engagement envers la littératie numérique. »

Depuis les premières Séries Esports de TELUS, en 2021, TELUS est déterminée à concevoir des produits, des services et des événements de premier plan axés sur le jeu pour permettre aux Canadiens de participer pleinement au monde des sports électroniques. Avec ses solutions d' accès Internet PureFibre inégalées et ses réseaux mobiles 5G hors pair primés, TELUS a su devenir le fournisseur de prédilection des joueurs canadiens.

« La communauté de joueurs continue de croître et les Séries Esports de TELUS unissent les joueurs de partout au Canada et aux États-Unis, affirme Tanya Madan, chef du marketing mondial, Android. Android est ravie de participer à ce mouvement stimulant en s'associant à TELUS et à ses Séries Esports pour montrer comment Google sur Android et Gemini peut créer de nouvelles occasions pour les joueurs en rendant les jeux encore plus accessibles et inclusifs pour tous. »

En marge du tournoi, TELUS propose à tous les joueurs au Canada son programme de littératie numérique, TELUS Averti MD, qui comprend des trucs et astuces pour cultiver de saines habitudes liées aux jeux vidéo. Les joueurs qui utilisent le réseau TELUS PureFibre profiteront aussi d'une faible latence et des vitesses de téléchargement et de téléversement les plus élevées sur le marché. Résultat : une expérience de jeu plus réactive que jamais.

Les Séries Esports de TELUS s'adressent désormais à tous les joueurs au Canada et aux États-Unis de 15 ans et plus. Les joueurs de tous les niveaux, qu'ils soient novices ou aguerris, sont invités à profiter de cette expérience de jeu inclusive. Pour vous inscrire au tournoi ou en savoir plus sur les prix à gagner, visitez www.telus.com/tes4.

