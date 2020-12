Le plus grand regroupement de l'industrie aérospatiale mondiale en Amérique du Nord propose une mise au point sur les défis de l'industrie en période de pandémie, ses avancées technologiques, la transition écologique du secteur aérien et les pistes de solution qui stimuleront la relance de ses activités.

MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, marque aujourd'hui le coup d'envoi de la 7e édition du Forum innovation aérospatiale international, sous le thème du « Voyage intelligent repensé », en collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

« Le Forum innovation aérospatiale international est une opportunité unique de rassembler tous les acteurs de l'industrie aérospatiale à travers le monde, alors qu'elle est à un carrefour décisif pour son avenir. Cet événement est notamment une occasion d'échanger sur les meilleures pratiques en innovation qui permettront d'assurer une relance rapide et efficace de l'aérospatiale. En présence de plus de 60 conférenciers de renom, ce rendez-vous ouvre la voie vers une industrie repensée, plus verte, plus innovante et surtout, adaptée à notre nouvelle réalité. » souligne Suzanne M. Benoît, Présidente-directrice générale, Aéro Montréal.

Cet événement, attendu par l'industrie, aborde l'importance de l'innovation en contexte de crise, les atouts du Canada en la matière ainsi que les solutions et produits imaginés pour des déplacements plus verts, autonomes et connectés. Il revient également sur la force de la diversification des marchés pour les entreprises et sur l'importance de mettre en place des partenariats stratégiques avec les gouvernements. À chaque édition, le Forum innovation aérospatiale international est aussi l'occasion de renforcer les relations internationales du Québec avec les autres écosystèmes innovants. Cette année, il nous fait plaisir de mettre le Japon à l'honneur.

« L'aérospatiale, c'est une grande force pour le Québec. C'est un de nos plus importants moteurs économiques. C'est aussi une priorité de notre gouvernement dans la relance économique. Nous serons là pour innover avec les entreprises et pour accueillir à bras ouverts les nouveaux investisseurs qui veulent s'établir chez nous. Le Québec est le meilleur endroit au monde pour investir en aérospatiale. Et nous sommes chanceux d'avoir une grappe aussi bien organisée avec Aéro Montréal. » commente M. François Legault, premier ministre du Québec.

Le Forum innovation aérospatiale international est l'événement phare de la Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2020 qui se tient du 14 au 17 décembre 2020. La semaine se poursuivra avec une journée dédiée aux activités de défense et de MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) et la promotion de l'industrie aérospatiale auprès de la relève, le 16 décembre, avec Vitrines 2020, une activité dédiée aux talents et à la découverte des métiers de l'aérospatiale. Enfin, la journée du 17 décembre sera consacrée aux rencontres internationales inter-grappes.

Cette nouvelle édition de la Semaine internationale aérospatiale est soutenue par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), Investir au Canada, Norton Rose Fulbright et SAAB. Le Forum innovation aérospatiale international, quant à lui, est notamment propulsé par deux Grands partenaires, Bell Textron Canada Ltée et Bombardier et encouragé par plusieurs partenaires institutionnels tels que le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Services Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal. Les rencontres d'affaires sont rendues possibles cette année, grâce au soutien du Service des Délégués Commerciaux du Canada (SDC).

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

