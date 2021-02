OTTAWA, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Les Canadiens continuent de faire leur part pour protéger les personnes les plus vulnérables durant la deuxième vague de la pandémie de COVID-19. Les administrations locales et les partenaires communautaires de tout le pays adaptent leurs espaces et leurs services pour veiller à la santé et à la sécurité des résidents, soutenir la relance économique, créer des emplois et bâtir des collectivités dynamiques et résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre et député d'Halifax, se sont joints à Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada, et à Mary W. Rowe, présidente-directrice générale de l'Institut urbain du Canada, pour lancer le premier appel de demandes de projets dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé.

Le gouvernement du Canada financera des projets admissibles correspondant à trois grands thèmes : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des possibilités de mobilité et les solutions numériques. L'objectif est de financer des projets qui peuvent rapidement aider les collectivités à relever les défis liés à la COVID-19 tandis qu'elles continuent de traverser la pandémie.

Les projets pourraient consister à élargir des trottoirs et à ajouter des panneaux de signalisation pour favoriser l'éloignement physique dans les zones très fréquentées, à augmenter le nombre de jardins communautaires et de marchés fermiers pour accroître l'accès à des aliments sains et abordables, à aménager des voies temporaires réservées aux vélos, aux scooters et aux appareils de mobilité personnelle pour permettre aux gens de se déplacer en toute sécurité dans leurs collectivités ou à développer des applications ou d'autres outils numériques pour permettre aux résidents d'accéder aux services à distance de façon sécuritaire.

Les demandeurs peuvent solliciter un financement allant de 5 000 $ à 250 000 $ pour des projets admissibles dans le cadre d'une affectation de 31 millions de dollars de financement fédéral réservée pour cette initiative. Les administrations locales et diverses organisations communautaires sont admissibles et peuvent présenter une demande, notamment les organismes caritatifs, les communautés autochtones ainsi que les organisations sans but lucratif enregistrées. Les organisations qui souhaitent présenter une demande sont invitées à visiter initiativepourdescollectivitesensante.ca pour en savoir plus sur le programme, les critères d'admissibilité et la façon de présenter une demande. Les organisations peuvent également s'inscrire pour assister à des séances d'information sur le programme.

La période de présentation des demandes pour la première vague de financement prendra fin le 9 mars 2021, à 17 h HNP.

Citations

« Les collectivités locales sont en première ligne face à la pandémie, et elles sont les mieux placées pour comprendre leurs besoins. Aujourd'hui, nous invitons les organisations locales à proposer des idées pour améliorer la vie de quartier pendant et après la pandémie de COVID-19, qu'il s'agisse d'aménager des sentiers ou des pistes cyclables temporaires, des jardins communautaires, des installations artistiques ou de stations WiFi en plein air. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé aidera les Canadiens et leurs familles à vivre dans des collectivités plus sûres, plus dynamiques et plus inclusives, aujourd'hui et demain. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les villes et les villages de tout notre pays, et a modifié l'apparence et l'ambiance de nos quartiers ainsi que le travail qui s'y déroule. En réponse à cette situation, le gouvernement du Canada a lancé l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, conçue pour ramener de la joie dans nos rues de façon innovante et sécuritaire. Alors que nous lançons le premier appel de demandes dans le cadre de cette initiative, j'ai hâte de voir quels projets locaux émergent de nos collectivités. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Halifax

« La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur notre accès et notre utilisation des espaces publics. Cela est particulièrement vrai dans les communautés qui sont déjà vulnérables en raison d'inégalités systémiques. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé aidera nos communautés à transformer des espaces publics et à permettre aux gens de se retrouver en toute sécurité. Qu'il s'agisse de nouvelles zones piétonnes, de terrains de jeux temporaires ou de points d'accès Wi-Fi dans les parcs publics, ces petits projets auront un impact important et permettront de bâtir des collectivités plus sécuritaires et plus inclusives. »

Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada

« Au cours de l'année qui vient de s'écouler, les collectivités ont agi rapidement pour trouver de nouvelles façons de permettre aux gens de se retrouver et de se soutenir mutuellement tout en suivant l'évolution des exigences liées à la santé publique. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé soutiendra ce type d'innovation et aidera les collectivités et les organisations communautaires à créer des villes plus équitables, plus résilientes et où il est plus agréable de vivre, tout en continuant de s'adapter aux réalités de la COVID-19. »

Mary W. Rowe, présidente-directrice générale de l'Institut urbain du Canada

Faits en bref

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été conçue pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les résidents d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air.

L'organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d'un appel à candidatures ouvert pour mettre en œuvre un projet national sur une période de deux ans. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du Canada , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le Canada , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande.

Liens connexes

Initiative canadienne pour des collectivités en santé - Portail de demande en ligne : initiativepourdescollectivitesensante.ca

Infrastructure Canada : Initiative canadienne pour des collectivités en santé https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

La ministre canadienne de l'Infrastructure et des Collectivités annonce une aide directe pour des idées brillantes afin de rendre les collectivités plus sûres et résilientes aux pandémies https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2020/08/une-aide-directe-pour-des-idees-brillantes-afin-de-rendre-les-collectivites-plus-sures-et-resilientes-aux-pandemies.html

La ministre canadienne de l'Infrastructure et des Collectivités annonce un appel de candidatures ouvert dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2020/09/appel-de-candidatures-ouvert-dans-le-cadre-de-linitiative-canadienne-pour-des-collectivites-en-sante-en-vue.html

Site Web : Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Ryan Kennery, Stratège principal, Au nom d'Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada, 613-296-8388, [email protected]; Jill Fairbrother, Au nom de Mary W. Rowe, présidente-directrice générale de l'Institut urbain du Canada, 416-788-0539, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

