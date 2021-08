Maryam Monsef, députée de Peterborough--Kawartha et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et David Britton, directeur - Voies navigables de l'Ontario, ont mis le premier coup de pioche pour mettre le premier des 4 000 arbres qui seront plantés cette année le long du Lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn.

L'année 2021 marque aussi le 101e anniversaire de la navigation de transit sur la voie navigable Trent-Severn, et cet arbre commémore cette occasion.

Ces arbres font partie de l'engagement du gouvernement du Canada à planter deux milliards d'arbres, censés réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 12 mégatonnes par an d'ici 2050 et créer jusqu'à 4 300 emplois.

Citation

« J'ai le grand plaisir d'être ici aujourd'hui, le Lieu historique national de l'Écluse-Ascenseur-de-Peterborough, une véritable merveille d'ingénierie. Ce magnifique arbre, planté sous le signe de la commémoration des 101 ans de navigation de transit sur la voie navigable Trent-Severn et de l'engagement de notre gouvernement à planter deux milliards d'arbres, n'est que le début d'un projet qui servira à créer des espaces plus verts et un air plus pur de Trenton à Port Severn. »

Maryam Monsef,

députée de Peterborough--Kawartha et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Liens connexes

Le gouvernement du Canada fait le point sur la plantation de deux milliards d'arbres

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Joanna Sivasankaran, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du changement climatique, 819-790-1907, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Karen Feeley, Agente, Relations publiques et communications, Voie navigable Trent-Severn, Agence Parcs Canada, 705-313-1097, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca