Dans le cadre d'un plan quinquennal prônant la diversité, l'équité et l'inclusion, Manuvie établit des objectifs pour accroître l'embauche et la nomination à des postes de direction des PANDC

TORONTO, le 17 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, fidèle à ses engagements de promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, Manuvie a annoncé qu'elle s'était fixé des objectifs pour accroître l'embauche et la nomination à des postes de direction des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) dans l'ensemble de ses entreprises nord-américaines.

« Nous sommes conscients de l'importance d'accroître la diversité au sein de tous les échelons de notre Société, souligne Roy Gori, président et chef de la direction, Manuvie. L'établissement d'objectifs ne fait pas que témoigner de notre engagement à l'égard de cet enjeu d'envergure, il nous aidera également à constituer une culture d'inclusion qui favorisera l'innovation et nous permettra de mieux servir nos clients. »

Manuvie s'est engagée à atteindre les objectifs énoncés ci-après dans l'ensemble de ses activités en Amérique du Nord, ce qui comprend John Hancock aux États-Unis et Gestion de placements Manuvie dans différentes régions, afin de diversifier davantage son effectif :

Augmenter de 30 % la représentation de PANDC dans les postes de direction d'ici 2025.

Chaque année, embaucher au moins 25 % de diplômés qui sont des PANDC.

En plus de ces engagements, Manuvie a également signé le BlackNorth Initiative Pledge au Canada ainsi que le CEO Action for Diversity and Inclusion Pledge aux États-Unis, car ces deux traités s'arriment aux objectifs de l'entreprise quant à la promotion de la diversité et de l'inclusion en milieu de travail.

Le mois dernier, Manuvie a annoncé des investissements de plus de 3,5 millions de dollars durant les deux prochaines années afin de promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion au travail et dans les collectivités que nous servons. Ces investissements ciblés comportent trois objectifs : accroître la représentation de talents diversifiés à tous les échelons de l'organisation; favoriser une plus grande inclusion dans l'ensemble de l'entreprise grâce à une formation améliorée; et soutenir les organisations qui aident les communautés de PANDC.

Ces initiatives s'appuient sur plusieurs projets fondamentaux liés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion que Manuvie a entrepris au cours des dernières années, notamment, le soutien de 31 sections locales et de 9 groupes-ressources d'employés; l'embauche de néo-Canadiens par l'intermédiaire d'Avantage carrière; la participation à des événements annuels de recrutement qui attirent des talents diversifiés; et la formation d'un conseil sur la diversité, l'équité et l'inclusion.

Manuvie reconnaît que la diversité et l'inclusion sont des enjeux complexes à multiples facettes qui nécessitent une approche globale afin de mieux mobiliser et soutenir les groupes sous-représentés. Manuvie s'est engagée à répondre aux préoccupations et aux besoins de son effectif diversifié ainsi qu'à assurer une plus grande équité à tous. Pour obtenir des précisions sur l'engagement de Manuvie à l'égard de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, visitez le site suivant : manulife.com/fr/about/inclusion.

