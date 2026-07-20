Dans la nouvelle publicité télévisée de CHERY, Robert Lewandowski tient la promesse de la marque « Pour la famille »

WUHU, Chine, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le 18 juillet, CHERY Brand a lancé sa nouvelle publicité télévisée à l'échelle mondiale, avec Robert Lewandowski comme ambassadeur mondial de la marque CHERY et l'un des numéros 9 les plus légendaires du football. À travers le regard et la voix off de sa fille, le film présente Lewandowski comme un champion sur le terrain, mais aussi comme un père, un mari et un protecteur au sein du foyer. Avec ce prisme familial, la publicité donne à la proposition de marque « Pour la famille » de CHERY une expression chaleureuse et humaine, tout en renforçant la promesse de préserver la tranquillité d'esprit et la joie lors de chaque voyage grâce à une qualité éprouvée et à une technologie réfléchie.

Robert Lewandowski, ambassadeur mondial de la marque CHERY

Regardez le clip publicitaire complet sur la page Facebook officielle de CHERY : https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

Pour les amateurs de football du monde entier, Lewandowski est synonyme de constance, d'autodiscipline et de volonté implacable de gagner. Le clip s'appuie sur ces qualités, puis les étend au-delà du sport. Construit autour de la proposition « Pour la famille », il relie son état d'esprit de champion sur le terrain à son engagement familial en dehors du terrain. Sa famille devient une source d'énergie lui permettant de relever les défis sur le terrain, alors que dans le quotidien, c'est lui qui les soutient et les protège. En entremêlant entraînements, matchs, voyages et moments en famille, l'histoire étend l'esprit de champion à la responsabilité, à la complicité et à la protection mutuelle.

Dans le clip, le TIGGO9 CSH apparaît comme un partenaire familial clé dans les scènes de voyage, contribuant à traduire la promesse de la marque CHERY en une expérience de mobilité tangible. Pour les familles, le voyage ne limite jamais à atteindre une destination. Il s'agit également de temps passé ensemble, d'attentions partagées sur la route et de l'assurance que chaque voyage est préservé par l'espace, la sécurité et la technologie. En ce sens, la publicité parle non seulement des caractéristiques du véhicule, mais aussi de la valeur émotionnelle de la mobilité familiale.

Pour CHERY Brand, « Pour la famille » n'est pas juste un slogan. Il s'agit d'un engagement à long terme qui oriente le développement de produits, l'innovation technologique et le renforcement de la marque à l'échelle mondiale. L'espace. Pour la famille. La sécurité. Pour la famille. La technologie. Pour la famille. Ces trois piliers reflètent la façon dont CHERY répond aux besoins réels des familles du monde entier grâce à des produits, des technologies et des expériences de marque construits autour de la vie familiale.

Un vrai champion ne se contente pas de gagner des matchs. Un vrai héros va au-delà du terrain. Pour l'avenir, CHERY continuera à tenir sa promesse « Pour la famille », à accompagner les familles du monde entier et à préserver la tranquillité d'esprit et la joie à chaque voyage.

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SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Tianyi Zhang, [email protected]