Dans la foulée de son parcours en matière de durabilité, McDonald's du Canada annonce son tout premier « restaurant de concept vert » au pays.

Parmi les tests de nouveaux emballages qui s'y tiendront, notons des premières canadiennes dans la RSR : des verres entièrement repulpables et des couvercles de fibres.

TORONTO, le 19 juin 2019 /CNW/ - McDonald's du Canada a entrepris une démarche visant à rendre ses emballages plus durables dans le cadre de son objectif de réduire son empreinte environnementale et de s'approvisionner entièrement en matières renouvelables et/ou recyclées pour ses emballages destinés aux clients.

Et pour y arriver, McDonald's dévoile deux « restaurants de concept vert » à London, en Ontario et à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ces restaurants serviront de laboratoires pour tester de nouvelles solutions d'emballages et des programmes de recyclage.

Les restaurants de concept vert utiliseront la plupart des emballages McDonald's actuels, mais testeront aussi des articles susceptibles d'être lancés à plus grande échelle à l'avenir. Voici les premières innovations qui seront mises à l'essai au cours des prochains mois :

Un verre à boisson froide entièrement repulpable - une première dans la RSR au Canada

Le verre est recouvert d'une pellicule aqueuse le rendant acceptable dans les canaux de recyclage.



C'est un verre, format moyen, qui fera l'objet du test.

Nouveaux couvercles de fibres - une première dans la RSR au Canada

Le couvercle est entièrement fabriqué à partir de fibres de bois certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC) et est recyclable.



Il contribuera aussi à réduire l'usage de la paille puisque les clients pourront y boire directement.



Les couvercles des trois formats de boissons froides seront testés.

Ustensiles de bois

Bâtonnets de bois

Pailles de papier

Les Canadiens attendent des marques qu'elles prennent les devants pour instaurer des changements positifis au sein de l'industrie. À l'échelle mondiale, McDonald's a entrepris une démarche visant à offrir à ses clients des emballages plus durables et à réduire l'ensemble de ses déchets. Ces améliorations immédiates, jumelées aux changements apportés ces dernières années, permettront de détourner plus de 1 500 tonnes de matières d'emballages du système McDonald's du Canada :

Serviettes de papier : Lancement d'une serviette plus petite (20 % plus petite) produite à partir de fibres entièrement recyclées dans tous les restaurants, ce qui élimine plus de 900 tonnes de papier.

Lancement d'une serviette plus petite (20 % plus petite) produite à partir de fibres entièrement recyclées dans tous les restaurants, ce qui élimine plus de 900 tonnes de papier. Boîte à McWrap® : L'adoption d'une feuille d'emballage au lieu de la boîte à McWrap permettra d'éliminer plus de 400 tonnes d'emballages.

L'adoption d'une feuille d'emballage au lieu de la boîte à McWrap permettra d'éliminer plus de 400 tonnes d'emballages. Styromousse : Élimination du styromousse du bol à sauce et de l'assiette à plat du déjeuner, une élimination de plus de 130 tonnes de styromousse.

Élimination du styromousse du bol à sauce et de l'assiette à plat du déjeuner, une élimination de plus de 130 tonnes de styromousse. Verre à café, petit format : Allègement du verre à café, petit format par l'élimination du papier formant la couche extérieure du verre, une élimination de plus de 123 tonnes de papier.

Allègement du verre à café, petit format par l'élimination du papier formant la couche extérieure du verre, une élimination de plus de 123 tonnes de papier. Ajout du logo How 2 Recycle (H2R) sur les boîtes à Joyeux festin, les verres transparents et les sacs pour emporter afin d'informer les clients sur les façons de recycler les emballages

Citations :

« Nous sommes fiers des progrès réalisés par notre entreprise canadienne dans l'atteinte de nos buts de durabilité des emballages mondiaux. C'est un sujet qui tient à cœur à nos clients et nous continuerons à prendre notre responsabilité environnementale très au sérieux, commentait John Betts, président et chef de la direction de McDonald's du Canada. Nos restaurants de concept vert constituent une innovation de taille s'inscrivant dans notre démarche constante de durabilité. Ils prouvent notamment comment nous puisons dans notre envergure pour poser les bons gestes et continuons à hausser la barre quant à ce que signifie être une entreprise responsable ayant la population et la planète à cœur. »

« Les emballages jouent un rôle crucial dans l'expérience que vivent les clients quand ils optent pour des produits qu'ils choisissent de consommer, là où ils le veulent. À titre de chef de file de la catégorie en matière d'emballages de McDonald's, HAVI a tiré une grande fierté d'aider McDonald's à repousser les limites sur la façon dont ses emballages peuvent réduire son impact environnemental en maintenant des normes de sécurité et de qualité auxquels les consommateurs s'attendent et qu'ils méritent, » déclarait Douglas Moody-Stuart, vice-président senior des Emballages chez HAVI.

« Nous sommes à un point tournant alors que les industries partout sur la planète évoluent pour offrir aux consommateurs plus de choix d'emballages durables. Il est fascinant de voir des entreprises de pointe comme McDonald's paver la voie pour harnacher ce changement en tentant des solutions à la fois nouvelles et innovantes pour œuvrer de manière plus durable et prendre soin de notre planète, » déclarait à son tour James Downham, président et chef de la direction de PAC Packaging Consortium Consortium.

« En qualité de leader de l'industrie à service rapide, je suis fier des pas audacieux que nous franchissons pour avancer sur ces importants sujets que sont les emballages et notre environnement. Nous savons que lorsque nous innovons dans la chaîne d'approvisionnement, comme nous l'avons fait avec le bœuf provenant de fermes et de ranchs durables certifiés, les antibiotiques pour la volaille et les œufs de poules en liberté, nous faisons bouger le marché, » précisait Rob Dick, chef de la Chaîne d'approvisionnement chez McDonald's du Canada.

« Les emballages laissent une empreinte significative dans notre monde. C'est exactement la raison pour laquelle il est crucial pour les entreprises de reformuler la façon dont les produits sont présentés aux Canadiens. C'est exactement ce que fait McDonald's en empruntant une démarche ambitieuse visant une plus grande durabilité. Nous sommes impatients de suivre cette démarche d'une marque véritablement pionnière. Nous donnons tout le crédit à McDonald's pour mettre de l'avant ce changement, » précisait Nina Goodrich, directrice administrative de la Sustainable Packaging Coalition.

Autres faits

Les deux restaurants de concept vert seront ceux du 3444 E Hastings St, à Vancouver , en Colombie-Britannique et du 1033 Wonderland Rd South, à London , en Ontario .

, en Colombie-Britannique et du 1033 Wonderland Rd South, à , en . McDonald's du Canada collabore étroitement avec d'autres marques de pointe, des experts de l'industrie et des innovateurs à introduire des systèmes de verres à boisson froide et à boisson chaude de fibres entièrement récupérables à l'échelle mondiale par le NextGen Cup Challenge.

collabore étroitement avec d'autres marques de pointe, des experts de l'industrie et des innovateurs à introduire des systèmes de verres à boisson froide et à boisson chaude de fibres entièrement récupérables à l'échelle mondiale par le NextGen Cup Challenge. À l'échelle mondiale, McDonald's s'est engagée à ce que d'ici 2025, 100 % des emballages destinés aux clients de McDonald's soient issus de sources renouvelables, recyclées ou certifiées.

Également d'ici 2025, McDonald's s'est fixé un but de recycler les emballages destinés à sa clientèle dans tous ses restaurants. McDonald's comprend que les infrastructures, les règlements et les comportements des consommateurs en matière de recyclage diffèrent d'une municipalité à une autre et d'un pays à l'autre dans le monde, mais elle entend bien faire partie de la solution et de contribuer à influencer un changement marquant.

McDonald's s'est aussi engagée à s'assurer d'ici 2020 que 100 % des emballages à base de fibres proviennent de sources recyclées ou certifiées.

Au sujet de McDonald's du Canada



En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats d'aliments, de boissons et d'emballages totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de plus de 100 fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

