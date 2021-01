Le Pacte canadien sur les plastiques

Le Canada est le dixième pays à se joindre au réseau mondial du Plastics Pact, qui est mené par la Fondation Ellen MacArthur, un organisme britannique. Ce réseau relie des initiatives et des organisations du monde entier en vue de concrétiser une vision commune : un système qui conserve les plastiques dans l'économie au lieu de les rejeter dans l'environnement. Il construit une plateforme unique destinée à échanger les leçons apprises et les pratiques optimales entre les diverses régions participantes en vue d'accélérer la transition à une économie circulaire des plastiques.

« En tant qu'entreprise résolue à protéger et à nourrir la santé de la planète et des êtres humains, Danone s'est engagée à rendre ses emballages 100 % circulaires d'ici 2025. Notre participation au PCP cadre avec notre souhait de nous associer à d'autres organisations et d'unir le mouvement qui vise à créer une économie circulaire des emballages plastiques », a affirmé Pascal Lachance, gestionnaire senior, développement durable pour Danone.

David Hughes, chef de la direction de The Natural Step Canada et porte-parole du PCP a déclaré : « De grandes entreprises comme Danone Canada réduisent déjà l'utilisation de plastiques dans l'ensemble de leur opérations. Désormais, grâce au PCP, elles s'associeront à un éventail plus large de compagnies novatrices, provenant de toute la chaîne de plastique, de façon à réaliser le type de changements nécessaires pour atteindre les résultats souhaités d'ici 2025. »

Cette initiative marque également une nouvelle étape vers la réalisation de l'un des neuf objectifs Danone 2030 qui consiste à préserver la planète et à renouveler ses ressources. Ces neufs objectifs sont reliés aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies pour 2030, dans le cadre de nos efforts continus pour protéger et nourrir la santé des hommes et celle de notre planète.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Mississauga, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorpMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StoKMC, International DelightMC et plus encore.

Pour en savoir plus sur Danone Canada, consulter le www.danone.ca

