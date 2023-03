BOUCHERVILLE, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Danone Canada s'est vu décerner la certification de niveau argent en matière de parité par La Gouvernance au Féminin pour une deuxième année consécutive.

« Nous sommes fiers d'être reconnus pour nos efforts continus et notre engagement en faveur de la parité des genres, l'inclusion et le pouvoir d'agir des femmes à tous les niveaux de l'entreprise », a déclaré Melanie Lebel, vice-présidente principale des ressources humaines chez Danone Canada. « Notre culture, axée sur l'impact collectif et le travail d'équipe grâce à une diversité inclusive, a été fondamentale dans notre cheminement. Par nos actions et en remettant constamment en question le statu quo, nous faisons une réelle différence. »

La certification est basée sur une évaluation rigoureuse des résultats de l'organisation dans son engagement en matière de parité au travail, et particulièrement sur sa culture, ses communications, ses politiques, ses programmes de développement de carrière et ses objectifs. Cette évaluation est réalisée par La Gouvernance au Féminin en partenariat avec Accenture, Mercer et Willis Towers Watson.

À l'échelle mondiale, Danone est également reconnue comme l'une des rares entreprises à figurer dans l'indice Bloomberg sur l'égalité des genres. Cet indice rassemble des entreprises qui s'engagent en matière de publication de leurs actions supportant l'égalité des genres à travers une politique de développement, de représentation et de transparence.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Toronto, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B Corp au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend : ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, Two GoodMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC et plus encore. Pour en savoir plus sur Danone Canada, consultez www.danone.ca , Facebook (@danonecanada), Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn .

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin est un OBNL fondé en 2010 pour soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration, et d'autre part les organisations cherchant à clore l'écart entre les genres dans leur milieu de travail. L'organisme y travaille par le biais de sa Certification ParitéTM, d'événements inspirants ainsi que de programmes de formation en gouvernance et de mentorat. En savoir plus sur La Gouvernance au Féminin : https://lagouvernanceaufeminin.org.

