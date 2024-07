BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Le 8 juillet 2024, Danone Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont émis un rappel volontaire de 15 produits de boissons réfrigérées Silk en raison de préoccupations concernant une contamination potentielle par Listeria monocytogenes. Aujourd'hui, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a fourni une mise à jour et a publié un avis de santé publique concernant une éclosion de cas de listériose.

Frédéric Guichard, président de Danone Canada, fournit la déclaration suivante:

« Les nouvelles dans cet avis sont bouleversantes et nos plus sincères sympathies vont aux familles et aux proches qui traversent cette période difficile. Nous souhaitons rassurer les consommateurs que nous avons procédé au rappel et retiré tous les produits concernés des rayons, en étroite collaboration avec nos partenaires détaillants. Nous travaillons avec le plus grand sérieux et en partenariat étroit avec les autorités pour enquêter minutieusement et faire la lumière sur les circonstances entourant cet événement. La qualité de nos produits, la sécurité et la santé de nos consommateurs sont, et seront toujours, au cœur de tout ce que nous faisons. Nous nous engageons à fournir des mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. »

Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont priés de suivre les instructions fournies par l'ACIA et l'ASPC de s'abstenir de les consommer. Ils peuvent contacter le service client de Danone Canada au 1-866-233-5410 ou visiter www.silkcanada.ca/fr/gardons-contact/ pour plus de détails.

À propos de Silk® Canada

Silk® est à la tête du mouvement végétal depuis 1977. En tant que pionnier des produits à base de plantes et faisant partie de Danone, une entreprise certifiée B CorpMD, Silk® croit au pouvoir des plantes pour maintenir une bonne santé, afin que les gens puissent se sentir bien et faire le bien, créant ainsi de meilleures possibilités de produits végétaux pour tous. Nous savons à quel point les plantes peuvent être bénéfiques, et c'est pourquoi nous continuons à créer de meilleures options alimentaires que tout le monde peut apprécier. Aujourd'hui, nous offrons une vaste gamme d'options végétales savoureuses, y compris des boissons à base d'amandes, Silk® Nextmilk, avoine, soya, noix de cajou et noix de coco, des crèmes à café sans produits laitiers, des yogourts sans produits laitiers et des fromages sans produits laitiers. Retrouvez Silk® en ligne sur SilkCanada.ca et sur Instagram, TikTok, et Facebook.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Mississauga, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorpMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale Silk®, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC et plus encore. Pour plus d'information sur Danone Canada, visitez le site www.danone.ca, Facebook (@danonecanada), X (@DanoneCanada) ou LinkedIn.

SOURCE Danone Canada

[email protected]