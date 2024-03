BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 12 mars 2024 /CNW/ - Danone Canada a obtenu la certification paritaire de niveau Or de La Gouvernance au Féminin pour 2023, marquant une amélioration impressionnante par rapport à la certification paritaire de niveau Argent détenue au cours des deux dernières années.

« Nous sommes incroyablement fiers des progrès que nous avons réalisés en matière de parité, d'inclusion et du pouvoir d'agir des femmes chez Danone Canada, » déclare Melanie Lebel, vice-présidente principale des ressources humaines chez Danone Canada. « Ce passage du statut Argent au statut Or reflète et célèbre les améliorations structurelles que nous avons apportées pour soutenir nos employés et éliminer les obstacles au travail auxquels les femmes sont confrontées de manière disproportionnée. Grâce à ces actions, je crois que nous pouvons continuer à favoriser la réussite des femmes à tous les niveaux de l'entreprise. »

La certification est basée sur une évaluation complète des résultats de l'organisation dans son engagement à créer la parité des genres en milieu de travail en ce qui concerne sa culture, ses communications, politiques et programmes de développement de carrière.

À l'échelle mondiale, Danone est également reconnue comme l'une des entreprises sélectionnées figurant dans l'indice d'égalité des genres de Bloomberg (GEI). Cet index rassemble les entreprises engagées à divulguer leurs efforts en faveur de l'égalité des genres à travers le développement de politiques, la représentation et la transparence. De plus, Danone a été classée parmi les meilleures entreprises mondiales pour les femmes en 2023 selon Forbes.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone dont les sièges sociaux sont situés à Boucherville, au Québec, et à Toronto, en Ontario. Danone Canada est la plus importante société certifiée B Corporation® au pays, ce qui démontre que l'entreprise respecte les normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, d'imputabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des produits laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des boissons sains, de créer de la valeur économique et sociale et de nourrir les écosystèmes naturels grâce à une agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend Activia®, Oikos®, DanActive®, Danone®, Two Good®, les aliments et boissons à base de plantes Silk®, So Delicious® sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC et plus encore. Pour plus d'information sur Danone Canada, visitez le site www.danone.ca , Facebook (@danonecanada), Twitter (@DanoneCanada) or LinkedIn .

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin est une organisation à but non lucratif fondée en 2010 pour soutenir les femmes dans leur progression de carrière et leur accès aux organes de décision, ainsi que les organisations progressistes qui s'efforcent de combler le fossé entre les sexes sur le lieu de travail. L'organisation poursuit sa mission avec sa Parity Certification™, des événements inspirants, ainsi que de solides programmes de formation et de mentorat en matière de gouvernance. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.womeningovernance.org

SOURCE Danone Canada

Renseignements: [email protected]