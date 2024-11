BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Danone Canada est fière d'annoncer qu'elle a été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour la sixième année consécutive. Cette reconnaissance souligne l'engagement de Danone à être un employeur exceptionnel et à bâtir une culture d'entreprise axée sur l'impact et la valeur sociale en tant qu'une des entreprises de produits de grande consommation (CPG) à la croissance la plus rapide au Canada et l'une des plus grandes entreprises certifiées B Corp.

« Chez Danone, nous sommes déterminés à aider nos employés à se réaliser personnellement et professionnellement chaque jour », a déclaré Melanie Lebel, vice-présidente principale des ressources humaines chez Danone Canada. « Nous nous efforçons de créer une culture fondée sur des valeurs et axée sur notre raison d'être, à travers laquelle les gens peuvent apprendre, s'épanouir et contribuer à notre mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Nous considérons chaque jour comme une occasion d'avoir un impact positif sur notre planète, nos familles, nos communautés et notre entreprise. »

Parmi les avantages de travailler chez Danone Canada :

Une culture profondément ancrée : Travailler pour une entreprise certifiée B Corp offrant une culture riche, inclusive et écoresponsable.

Travailler pour une entreprise certifiée B Corp offrant une culture riche, inclusive et écoresponsable. Une gamme complète d'avantages sociaux : Un ensemble d'avantages sociaux comprenant un plan de santé de base payé à 100 %, des crédits de bien-être flexibles, un régime d'épargne retraite compétitif avec des contributions équivalentes, un congé parental exceptionnel et l'accès à des services d'assistance aux employés et de télémédecine.

Un ensemble d'avantages sociaux comprenant un plan de santé de base payé à 100 %, des crédits de bien-être flexibles, un régime d'épargne retraite compétitif avec des contributions équivalentes, un congé parental exceptionnel et l'accès à des services d'assistance aux employés et de télémédecine. Environnement de travail flexible : Un cadre de travail flexible et hybride, des congés payés illimités, des horaires d'été, des vendredis après-midi sans réunions et des espaces de travail dynamiques et collaboratifs.

Un cadre de travail flexible et hybride, des congés payés illimités, des horaires d'été, des vendredis après-midi sans réunions et des espaces de travail dynamiques et collaboratifs. Développement professionnel : Accès à diverses initiatives de formation, mentorat, programmes de développement du leadership et remboursement des frais de scolarité pour soutenir l'évolution de la carrière.

Accès à diverses initiatives de formation, mentorat, programmes de développement du leadership et remboursement des frais de scolarité pour soutenir l'évolution de la carrière. Impact sur la communauté : Occasions de redonner aux communautés locales par le biais de partenariats avec des organismes à but non lucratif, de soutien aux entreprises locales et de programmes de bénévolat.

Avec une histoire de plus de 100 ans, dont plus de 30 ans au Canada, l'engagement inébranlable de Danone à créer à la fois de la valeur économique et sociétale dans les communautés qu'elle sert est le point d'ancrage du parcours de l'entreprise avec ses employés.

À l'échelle mondiale, Danone figure dans le classement des meilleurs employeurs du monde de Forbes en 2024. Au cours des années précédentes, Danone Canada a également été reconnue parmi les meilleurs employeurs de Montréal, les employeurs les plus favorables à la famille au Canada et les employeurs les plus verts au Canada.

Pour en savoir plus sur ce qui fait de Danone Canada l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, cliquez ici.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Mississauga, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorpMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale Silk®, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC et plus encore.

Pour plus d'information sur Danone Canada, visitez le site www.danone.ca, Facebook (@danonecanada), ou LinkedIn.

SOURCE Danone Canada

[email protected]