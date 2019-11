Danone Canada nommée parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada

Cette reconnaissance, accordée pour la première fois à la compagnie d'aliments et de boissons, souligne son engagement à être une force au service du bien commun, grâce à un modèle de gouvernance innovant.

BOUCHERVILLE, QC, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Danone Canada, l'une des principales entreprises multicatégories du pays dans l'industrie des aliments et des boissons, est fière d'avoir été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs du Canada pour la première fois. Cette reconnaissance prestigieuse reconnait l'engagement dont fait preuve l'entreprise à offrir à ses quelque 500 employés un milieu de travail collaboratif, novateur et avant-gardiste.

« En tant qu'entreprise animée par la mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone s'engage à offrir un environnement de travail dynamique qui permet à ses équipes dévouées et talentueuses de s'épanouir, a déclaré Dan Magliocco, président de Danone Canada. Nous considérons que chaque jour représente une occasion de faire quelque chose de concret et de positif au profit de la santé des gens et de la planète, de nos communautés et de notre entreprise. Nos employés partagent cet engagement et nous sommes extrêmement fiers de leurs contributions. »

Danone Canada dispose de sièges sociaux à Boucherville, au Québec, et à Mississauga, en Ontario, ainsi que d'une force de vente d'un océan à l'autre. À titre de plus grande entreprise orientée vers le consommateur à avoir obtenu la certification B Corp à l'échelle du pays, Danone Canada s'est engagée à respecter les normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence.

Au total, 10 000 entreprises ont été invitées à participer à la dernière édition de la compétition Canada's Top Employers, organisée par Mediacorp Canada Inc. Les entreprises ont été évaluées selon huit critères : le climat professionnel et social ; les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux ; les vacances et les congés ; les communications avec les employés ; la gestion du rendement ; la formation et le perfectionnement, l'engagement dans la collectivité et le lieu de travail physique.

Voici certains des points saillants qui font de Danone Canada l'un des meilleurs endroits où travailler :

Un modèle inédit de gouvernance et d'engagement des salariés : Danone Canada est convaincue qu'il faut favoriser l'esprit d'initiative de ses employés en vue de définir conjointement l'agenda stratégique de l'entreprise. Le modèle de gouvernance, appelé « Une personne, une voix, une action », vise à traiter chaque employé comme un copropriétaire de l'entreprise, lui donnant ainsi la possibilité de partager son point de vue afin de contribuer à façonner l'avenir de l'organisation.

Implication communautaire : Danone Canada a à cœur le bien-être des communautés dans lesquelles ses employés vivent et travaillent. Tout au long de l'année, l'entreprise encourage ses employés à faire du bénévolat afin de donner de leur temps et leur expertise à des causes liées à sa mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Danone Canada soutient entre autres le Club des petits déjeuners, à qui elle a donné plus de 20 millions de pots de yogourt depuis 1996 afin d'appuyer sa mission visant à faire en sorte que le plus grand nombre d'enfants canadiens possible commence la journée avec un déjeuner sain.

Politique de congés et de vacances flexibles : La politique de congés et de vacance flexibles de Danone Canada permet aux employés de prendre les vacances dont ils ont besoin en fonction de leurs responsabilités personnelles et professionnelles, ce qui témoigne de la confiance qu'accorde l'entreprise à ses employés.

Les employés de Danone Canada partagent un engagement visant à créer un monde meilleur. Pour plus d'informations sur notre entreprise et les opportunités de carrière, consultez le www.danone.ca.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Mississauga, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorpMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC et plus encore.

Pour en savoir plus sur Danone Canada, consulter le www.danone.ca, facebook.com/danonecanada, Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn (Danone Canada).

