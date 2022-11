L'entreprise est reconnue pour une quatrième année consécutive pour son environnement de travail avant-gardiste

TORONTO and ET BOUCHERVILLE, QC, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Danone Canada , la plus grande entreprise orientée vers le consommateur à avoir reçu la certification B CorporationMD au pays, est fière d'être nommée, une fois de plus, parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. Cette reconnaissance prestigieuse reconnaît l'effort collectif de Danone et souligne son engagement envers une culture axée sur les objectifs, favorisant ainsi une expérience exceptionnelle pour les employés.

« Nous sommes toujours fidèles à nos valeurs -- humanisme, ouverture, proximité et enthousiasme. Ces valeurs guident nos actions, notre façon de travailler et nos relations avec la communauté », a déclaré Mélanie Lebel, vice-présidente principale des ressources humaines chez Danone Canada. « Être reconnu quatre années de suite comme l'un des meilleurs employeurs au Canada signifie beaucoup pour nous. Nos employés sont au cœur de tout ce que nous faisons, et leur passion est le pilier de notre mission qui est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre possible. »

En tant qu'entreprise certifiée B CorpMD, Danone Canada s'est engagée à respecter les normes les plus élevées en matière de performance commerciale, sociale et environnementale. Voici quelques exemples qui illustrent comment Danone Canada honore ses engagements et qui en font l'un des meilleurs endroits où travailler au pays :

Une entreprise centrée sur l'humain : Danone préconise une culture qui favorise l'impact collectif et le travail d'équipe par l'inclusion et la diversité. Elle respecte également les différences et les qualités uniques de chaque individu, dans un environnement de travail inclusif où chacun est encouragé à apprendre et à s'épanouir, un lieu où l'entrepreneuriat est valorisé et l'innovation célébrée. Les groupes de ressources des employés (GRE) font partie intégrante de la vie professionnelle chez Danone. Ouverts à tous les employés, les GRE sont des groupes-ressources locaux où les employés peuvent collaborer et innover afin de participer aux efforts de sensibilisation à la diversité et à l'inclusion, promouvoir le développement professionnel et faire avancer les initiatives de diversité inclusive. Danone donne aux employés les moyens de faire la différence, d'activer le mouvement vers un monde plus en santé et un avenir durable.

Un sentiment d'appartenance à la communauté : Danone Canada lutte contre l'insécurité alimentaire depuis 1996, année où elle s'est associée pour la première fois au Club des petits déjeuners, un organisme qui partage son engagement, celui de nourrir les enfants et d'alimenter leur potentiel. En plus de ses contributions financières, Danone Canada donne chaque année plus de 2,5 millions de produits à l'organisme et ses employés offrent de nombreuses heures de leur temps bénévolement. Grâce à la participation de ses employés et à son engagement communautaire, Danone donne vie à sa mission. La gestion participative et la responsabilisation sont deux piliers importants de la motivation des employés qui contribuent à la satisfaction au travail et, en retour, renforcent le sentiment de solidarité des employés. Les employés saisissent les occasions de sortir de leur routine et de s'engager auprès de la communauté et de l'industrie.

Des espaces de travail innovants et collaboratifs : Au-delà de la structure et des processus, un modèle de travail hybride et flexible ainsi que des espaces de travail collaboratifs permettent aux employés d'établir des liens et de tisser des relations partout au pays. Danone croit que la collaboration entre employés contribue à atteindre des objectifs communs et individuels. Présente dans plus de 130 pays, Danone estime qu'un bel environnement de travail est une source de motivation pour les employés. Récemment, Danone Canada a inauguré son nouveau siège social au centre-ville de Toronto, tandis que les installations de Boucherville (Québec) feront l'objet de rénovations pour accueillir des équipements de pointe et un environnement de travail stimulant et sécuritaire.

Le palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada désigne Danone comme l'un des meilleurs endroits où travailler au pays. Un total de 10 000 entreprises ont été invitées à participer à cette dernière édition. Les entreprises ont été évaluées en fonction de huit critères : le climat professionnel et social ; les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux ; les vacances et les congés ; les communications avec les employés ; la gestion du rendement ; la formation et le perfectionnement, l'engagement dans la collectivité et le lieu de travail physique.

