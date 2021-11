L'entreprise est reconnue pour une troisième année consécutive pour son environnement de travail avant-gardiste.

En tant qu'entreprise certifiée B CorporationMD, Danone Canada s'engage à respecter les normes les plus élevées en matière de pratique commerciale, sociale et environnementale.

BOUCHERVILLE, QC, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Danone Canada, la plus grande entreprise orientée vers le consommateur à avoir reçu la certification B CorporationMD au pays, est fière d'être reconnue une fois de plus comme étant l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada. Cette nomination reconnaît le dévouement de l'entreprise à offrir à ses employés un environnement avant-gardiste comprenant d'exceptionnels programmes d'avantages sociaux et de politiques de travail.

« Mettre les affaires au service du bien commun est vraiment au cœur de notre approche », a mentionné Dan Magliocco, président de Danone Canada. « Cette reconnaissance comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour une troisième année consécutive témoigne de notre modèle de gouvernance collaboratif, inclusif et axé sur nos gens. Nos employés sont au cœur de tout ce que nous faisons, et leur passion combinée à un environnement de travail dans lequel ils peuvent vraiment s'épanouir nous permet de faire progresser notre mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. »

Voici certains des points saillants qui font de Danone Canada l'un des meilleurs endroits où travailler :

L'ambition d'être réellement inclusif et diversifié : Les initiatives en matière d'inclusivité et de diversité sont nourries par des collègues passionnés qui dirigent les groupes de ressource des employés (GRE) supportant les communautés PANDC, LGBTQIA2S+ et les opportunités en matière de leadership féminin.

Un modèle de gouvernance inédit : Danone Canada est convaincu que l'autonomie offerte à leurs employés et sa volonté à solliciter constamment leurs avis permettent de créer une entreprise plus inclusive et plus performante. Le modèle de gestion « Une personne, une voix, une action » vise à traiter chaque employé comme un copropriétaire de l'entreprise, lui donnant ainsi la possibilité de partager son point de vue afin de contribuer à façonner l'avenir de l'organisation.

Créer un environnement de travail sécuritaire et stimulant : La priorité numéro un de Danone Canada est la sécurité et le bien-être de ses employés. Avec la pandémie de la COVID-19, cette tâche s'est avérée cruciale. La création d'un lieu de travail sécuritaire pour ses employés de bureaux et d'usine, communiquer efficacement et de façon régulière, et surtout offrir du soutien à ses employés ont été des facteurs clés de la gestion de la pandémie chez Danone.

La liste des 100 meilleurs employeurs du Canada distingue Danone comme étant l'un des meilleurs lieux de travail du pays, et reconnaît par le fait même la gestion entrepreneuriale exceptionnelle de Danone Canada. 10 000 compagnies ont été invitées à participer à la dernière édition du Palmarès des 100 meilleurs employeurs (2022). Ces dernières étaient évaluées selon huit critères : le climat professionnel et social ; les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux ; les vacances et les congés ; les communications avec les employés ; la gestion du rendement ; la formation et le perfectionnement, l'engagement dans la collectivité et le lieu de travail physique.

Afin d'en connaître davantage sur les raisons pour lesquelles Danone Canada a été sélectionné comme étant l'un des meilleurs employeurs du Canada, veuillez cliquer ici.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Mississauga, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorpMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC et plus encore.

Pour plus d'information sur Danone Canada, visitez le site www.danone.ca, Facebook (@danonecanada), Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn.

À propos de Mediacorp Canada Inc. (Les meilleurs employeurs du Canada)

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au Canada. L'éditeur basé à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 1999. Le projet se décline en 18 concours médiatiques régionaux et spécialisés qui suscitent l'intérêt de millions de Canadiens chaque année grâce à divers magazines et journaux partenaires, notamment The Globe and Mail. La société Mediacorp gère également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada. Il propose des commentaires exclusifs des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada et plus de deux millions de personnes à la recherche d'un emploi l'utilisent chaque année. L'entreprise publie aussi depuis 29 ans The Career Directory, un guide en ligne gratuit destiné aux récents diplômés de collèges et d'universités à la recherche d'employeurs qui embauchent des candidats issus de leur formation.

SOURCE Danone Canada

Renseignements: Eric Aach, [email protected], 514-569-3594