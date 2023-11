Danone Canada figure parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada pour 2024

TORONTO et BOUCHERVILLE, QC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Danone Canada, l'une des principales entreprises au pays dans l'industrie des aliments et des boissons, est ravie d'annoncer sa nomination dans la prestigieuse liste des 100 meilleurs employeurs au Canada pour la cinquième année consécutive. Cette reconnaissance confirme l'engagement de Danone en faveur du bien-être de ses employés, du développement durable et de l'impact communautaire.

« Chez Danone Canada, notre culture d'entreprise est la force motrice de notre succès -- les membres de notre équipe, talentueux et motivés, sont profondément engagés dans la création d'un environnement convivial où les gens peuvent apprendre, s'épanouir et contribuer à notre mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre de Canadiens possible », a déclaré Melanie Lebel, vice-présidente principale des ressources humaines chez Danone Canada.

Avec des espaces de travail collaboratifs, un souci absolu du bien-être des employés par le biais d'un remarquable programme d'avantages sociaux et un engagement envers des approches novatrices guidant notre mode de travail, Danone Canada se démarque. En adoptant un modèle flexible et hybride adapté aux divers besoins de chaque employé, Danone Canada continue d'offrir des possibilités d'apprentissage en continu, tout en créant les marques d'aliments et de boissons les plus novatrices et emblématiques du Canada.

Danone Canada, la plus grande entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, donne également à ses employés l'occasion de faire une différence et de favoriser le changement au quotidien. Il s'agit d'un élément essentiel de son engagement plus large, qui consiste à s'aligner sur une communauté internationale d'entreprises qui respectent les normes les plus élevées en matière d'impact social et environnemental. Pour n'en citer que quelques-unes, Danone Canada soutient des pratiques agricoles de développement durable, améliorant la santé des sols et réduisant l'empreinte carbone, et participe activement à des initiatives d'économie circulaire.

Reflétant les valeurs fondamentales de l'entreprise que sont l'humanisme, l'ouverture, la proximité et l'enthousiasme, Danone Canada offre un environnement de travail qui encourage les employés à sortir du cadre habituel de leur poste et à redonner aux communautés locales, que ce soit par des partenariats avec des organismes à but non lucratif, du soutien aux entreprises locales ou des programmes de bénévolat.

Pour en savoir plus sur Danone Canada et sur les raisons pour lesquelles l'entreprise a été sélectionnée comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, veuillez cliquer ici.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Toronto, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorporationMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC, et plus encore.

Pour de plus amples informations à propos de Danone Canada, visitez www.danone.ca, Facebook (@danonecanada), Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn

À propos de Mediacorp Canada Inc. ( 100 meilleurs employeurs au Canada )

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au Canada. L'éditeur, basé à Toronto, gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 1999. Le projet se décline en 18 concours médiatiques régionaux et spécialisés dont profitent des millions de Canadiens et Canadiennes chaque année grâce à divers magazines et journaux partenaires, notamment The Globe and Mail. La société Mediacorp gère également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada. Ce dernier propose des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, et des millions de personnes à la recherche d'un emploi l'utilisent chaque année.

