Une étudiante de la Schulich School of Business se verra décerner une bourse et une période de mentorat pour son potentiel exceptionnel

BOUCHERVILLE, QC, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Danone Canada, la plus grande entreprise certifiée B CorpMD orientée vers le consommateur au pays, célèbre la Journée internationale des femmes en annonçant la deuxième édition du Prix de leadership L.I.F.T. de Danone (anciennement appelé le Prix de leadership Danone Canada). Le nouveau nom du prix signifie "Lead and Inspire Female Talent" (L.I.F.T) et a été créé en partenariat avec le programme de maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Schulich School of Business, York University.

Reflétant l'engagement de Danone Canada de mettre les affaires au service du bien commun, ce prix récompensera une étudiante qui incarne les principes de leadership de l'entreprise : faire preuve d'agilité, être centré sur l'humain, responsable et décisif, inclusif et collaboratif et finalement être courageux tout en étant empathique. La gagnante recevra une bourse de 3 000 $ et aura la possibilité de bénéficier d'une période de mentorat auprès d'un membre de la direction de Danone Canada.

Encourager le leadership auprès des femmes est une priorité pour Danone Canada. L'entreprise se consacre à la diversité et à l'inclusion, ce qui se traduit par une forte présence de femmes ainsi que par une rémunération moyenne égale entre les femmes et les hommes. De plus, Danone a créé le programme L.I.F.T., un groupe soutien aux employés qui s'engage à mettre de l'avant et à soutenir le leadership féminin chez Danone à travers le pays et l'Amérique du Nord.

« La Journée internationale des femmes célèbre les réalisations des femmes, tout en soulignant les bienfaits d'un monde défini par un meilleur équilibre entre les genres. C'est le moment tout désigné pour reconnaître les dirigeantes émergentes qui, comme Danone, utilisent leur leadership à bon escient », a déclaré Mélanie Lebel, vice-présidente des ressources humaines chez Danone Canada. « En tant que société certifiée B CorpMD, nous croyons à l'importance de créer des opportunités pour la prochaine génération et nous sommes impatients de parrainer une jeune femme d'exception qui pourrait un jour aider à porter les engagements sociaux de son entreprise et avoir un impact positif sur notre communauté. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec la Schulich School of Business que nous remercions chaleureusement de son soutien. »

