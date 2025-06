BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - Danone Canada est fière d'annoncer l'obtention du niveau Platine de la Certification Parité décernée par La Gouvernance au Féminin, marquant ainsi une étape déterminante dans son engagement envers l'égalité des genres en milieu de travail. Après avoir reçu la certification Argent en 2023, puis Or en 2024, cette progression vers le niveau Platine témoigne des efforts soutenus de l'entreprise pour instaurer une culture organisationnelle inclusive et équitable.

« L'obtention de la certification Platine est une reconnaissance éloquente de notre engagement continu pour promouvoir l'égalité des genres et l'inclusion », affirme Frédéric Guichard, président de Danone Canada. « Avoir des gestionnaires de calibre autour de la table est essentiel pour réaliser notre mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. L'innovation et la collaboration réussissent lorsque nous avons une diversité de pensée, de parcours et d'expérience - des éléments profondément ancrés dans nos valeurs et notre vision d'avenir. »

La Certification Parité, instaurée en 2017 par La Gouvernance au Féminin, est une première en Amérique du Nord. Elle évalue les organisations selon des critères rigoureux, incluant le leadership, la culture d'entreprise, les politiques internes et les résultats obtenus en matière de parité. Chez Danone Canada, cette reconnaissance reflète l'intégration de la parité dans l'ensemble de ses pratiques, notamment par la mise en place de mécanismes de reddition de comptes, de programmes de développement du leadership féminin, de groupes-ressources pour les employées et de mesures ciblées visant à éliminer les biais.

« La parité ne peut pas simplement être décrétée : elle se construit avec détermination, engagement et courage. Chez Danone Canada, l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie intégrante de la culture d'entreprise. L'obtention du niveau platine de la Certification Parité reflète une avancée majeure et témoigne de cette volonté forte de faire de la parité un véritable moteur de changement », explique Caroline Codsi, Présidente Fondatrice de La Gouvernance au Féminin. « En agissant concrètement sur la représentation, l'accès aux postes à responsabilité et l'égalité des parcours, Danone Canada affirme sa conviction : la parité est un levier de performance et une condition essentielle d'un progrès collectif durable. »

À l'échelle mondiale, Danone est reconnue parmi les leaders de la diversité 2025 (Diversity Leaders) selon le classement du Financial Times-Statista et figure également sur la liste des meilleures entreprises mondiales pour les femmes 2024 (World's Top Companies for Women) établie par Forbes.

À propos de Danone Canada

Danone Canada fait partie de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation opérant des sièges sociaux situés à Boucherville (QC) et à Toronto (ON). Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. En tant que plus importante entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, le portefeuille de Danone Canada comprend des marques pionnières dans les catégories des yogourts laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des breuvages telles que : Activia, Oikos, Silk, Danone, Two Good, International Delight, evian et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur Danone Canada et ses marques, rendez-vous sur Danone.ca ou sur LinkedIn.

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin est un OBNL fondé en 2010 pour soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration, et d'autre part les organisations cherchant à clore l'écart entre les genres dans leur milieu de travail. L'organisme y travaille par le biais de sa Certification Parité TM, d'événements inspirants ainsi que de programmes de formation en gouvernance et de mentorat. En savoir plus : www.lagouvernanceaufeminin.org

