TORONTO, le 8 juill. 2025 /CNW/ - CUPANI Metals Corporation (« CUPANI » ou la « Société ») (CSE: CUPA) (OTCQB: CUPIF) annonce que Danielle Giovenazzo, Ph. D., P.Geo, s'est jointe à l'entreprise à titre de directrice indépendante. Le personnel et la direction de Cupani sont ravis d'avoir suscité l'intérêt d'une administratrice aussi qualifiée et expérimentée.

Établie à Montréal, la Dre Giovenazzo compte plus de 35 ans d'expérience en exploration, notamment dans la génération et la gestion de projets liés au nickel, au cuivre, aux éléments du groupe platine et à l'or. La Dre Giovenazzo possède une expertise considérable en exploration minérale au Québec, au Canada et à l'échelle internationale, acquise auprès de diverses sociétés, dont Falconbridge et Xstrata Nickel, où elle a travaillé pendant 16 ans, en partie dans le domaine de l'exploration régionale et des sites contaminés au sein de la propriété et des gisements de la ceinture de Raglan (maintenant détenus et exploités par Glencore) au Québec. Elle a également travaillé avec diverses entreprises en Argentine, au Brésil, en Finlande et en Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'exploration du nickel-cuivre et des éléments du groupe du platine. Plus récemment, elle a été vice-présidente de l'exploration à Benz Mining. De plus, la Dre Giovenazzo a passé quatre ans à titre de directrice externe de SOQUEM INC., une société d'exploration minière québécoise. Depuis son départ de SOQUEM, elle est directrice externe de Wallbridge Mining Company Limited. Elle est membre de l'Ordre des géologues du Québec (OGQ), où elle a occupé divers postes, dont ceux de présidente et d'administratrice, de 2015 à 2021.

Son expérience contribuera à faire progresser le programme d'entreprise de Cupani sur plusieurs fronts. La Dre Giovenazzo connaît bien le projet Blue Lake et divers autres projets liés au nickel et au cuivre dans la fosse du Labrador. Son intérêt pour le potentiel de Blue Lake découle de l'application de techniques modernes d'exploration et de géophysique dans une zone intéressante qui n'a pas été explorée systématiquement pendant des décennies. La Dre Giovenazzo visitera la propriété et les sites d'exploration de Cupani en août 2025.

Brian Bosse, chef de la direction de Cupani, a déclaré : « Je ne pourrais pas être plus heureux de la tournure des événements. Danielle Giovenazzo convient que notre projet mérite plus de travail d'exploration. Elle comprend que de grandes mines et de grandes entreprises ont été construites à partir de ressources moindres que celles dont Cupani dispose à l'heure actuelle. De plus, elle est une géologue expérimentée qui possède l'expérience, les contacts et les compétences dont Cupani a besoin aujourd'hui. Nous avons tous très hâte de continuer notre progression. »

À propos de CUPANI

CUPANI Metals Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière et d'autres actifs. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « CUPA ».

Brian Bosse, Directeur et chef de la direction, CUPANI Metals Corp., [email protected], +14168445712