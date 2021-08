ARGENT - Danielle Dorris, paranatation, 100 m dos S7 femmes

RÉCOLTE DE MÉDAILLES DEPUIS LE DÉBUT DES JEUX

Or : 1

Argent : 7

Bronze : 4

Total : 12

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Paranatation

Danielle Dorris est médaillée paralympique. Pour la première fois de sa carrière, elle est montée sur le podium grâce à une deuxième place au 100 m dos S7 femmes. L'athlète de dix-huit ans a exécuté un départ explosif pour prendre la tête et conclure les 50 premiers mètres en première place. En fin de course, l'Américaine Mallory Weggemann, double médaille d'or de Tokyo, l'a rattrapée pour abaisser le record paralympique. Le chronomètre de la Canadienne, qui était à 13 ans la benjamine de l'équipe des Jeux de Rio 2016, était également plus rapide que le record paralympique précédent.

« Cela semble très surréaliste. Je sens que je vais me réveiller d'un rêve chez moi au Canada et que cela ne se sera jamais produit. Mais me voici avec une médaille », confie la jeune paranageuse.

Camille Bérubé (Gatineau, Qc) a pris le cinquième rang de la même course.

Lors des qualifications du matin, Nikita Ens (Meadow Lake, Sask.) et Aly Van Wyck-Smart (Toronto, Ont.) ont respectivement pris le cinquième et le septième rang du 100 m libre S3 femmes. Pour Ens qui a arrêté le chronomètre à 2:32.26, il s'agit d'une meilleure marque personnelle.

Basketball en fauteuil roulant

L'équipe canadienne masculine de basketball en fauteuil roulant accède aux quarts de finale grâce à une victoire nécessaire de 63-52 sur la Colombie. Avant le début du match, l'équipe, dont la fiche était d'une victoire et de trois défaites, savait qu'elle avait absolument besoin d'une victoire pour continuer en ronde éliminatoire, et elle a livré la marchandise. Patrick Anderson (Fergus, Ont.) a presque réussi un triple double avec 22 points, 17 rebonds et huit passes et Nik Goncin (Regina, Sask.) a obtenu 15 points, sept rebonds et huit passes. Colin Higgins (Rothesay, NB) et Bo Hedges (Wonowon, BC) ont eux aussi dépassé le cap des dix points avec chacun 14 et 10 points.

« En première demie, nous avons joué comme nous le voulions et fait ce que nous voulions. Ils sont passés à l'attaque en deuxième demie, et nous savions qu'ils ne lâcheraient pas le morceau parce qu'ils avaient encore une chance de faire les quarts de finale. Les Colombiens se sont accrochés et se sont battus, mais nous avons réussi à garder le cap. Ce n'est pas la plus belle victoire, mais elle nous est revenue et maintenant, nous pouvons jouer en quarts de finale », dit Bo Hedges.

Le tournoi a été lent à démarrer avec trois défaites consécutives, mais les Canadiens se sont rattrapés pour terminer en quatrième place de leur groupe grâce à une fiche de 2-3, et ainsi se tailler une place en quarts de finale où ils retrouveront la Grande-Bretagne/les États-Unis mercredi. C'est également une amélioration par rapport à la onzième place que l'équipe avait obtenue en 2016 à Rio.

Para-athlétisme

Zachary Gingras (Markham, Ont.) s'est qualifié pour sa première finale paralympique en inscrivant le troisième meilleur temps du 400 m T38 hommes avec un temps de 51,81, son meilleur à vie. Il sera en lice pour une médaille mardi à Tokyo.

Lors de la finale du 100 m T34 hommes, Austin Smeenk (Oakville, Ont.) s'est classé au septième rang.

Lors de sa quatrième course en quatre jours, Brent Lakatos (Dorval, Qc) n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 1500 m T54 hommes. Titulaire du record du monde de la distance, l'athlète n'est pas arrivé à aller chercher sa pleine vitesse et il a dû se contenter de la cinquième place de sa vague. Il est déjà double médaillé d'argent des Jeux de Tokyo, au 5000 m et au 400 m, et il lui reste le 100 m, le 800 m et le marathon.

Le parcours de Jessica Frotten (Whitehorse, Yn) s'est arrêté en qualifications du 5000 m T54 femmes avec une septième place dans sa vague.

Boccia

Lors de la dernière journée du tour préliminaire du tournoi individuel de boccia, le joueur BC2 Danik Allard (Bois-des-Filion, Qc) a conclu sur une note très positive en décrochant sa première victoire paralympique par la marque de 12-1 sur l'athlète du Comité paralympique russe Diana Tsyplina.

Chez les BC4, Iulian Ciobanu (Montréal) s'est incliné 8-2 devant le Chinois Zheng Yuansen qui a engrangé sept points dans les deux dernières manches pour arracher la victoire. Le Canadien termine le tournoi à la ronde avec deux victoires et une défaite ce qui n'est pas suffisant pour accéder aux quarts de finale. Alison Levine (Montréal) a elle aussi conclu la compétition individuelle sur une défaite, de 8-2, aux mains du Croate Davor Komar. Elle termine avec une victoire et deux défaites à sa fiche. Pour les athlètes BC4, l'épreuve en double commence le 2 septembre.

Para-équestre

À la suite de l'inspection des chevaux en matinée, Lauren Barwick (Aldergrove, C.-B.) a obtenu un laissez-passer surprise pour la reprise individuelle libre de grade III sur son cheval Sandrino alors qu'elle avait raté la qualification par une place. La quintuple paralympienne et médaillée d'or des Jeux de Beijing 2008 qui pensait avoir déjà terminé les Jeux, a profité de la place libérée pour revenir devant les juges et obtenir une sixième place.

« J'étais vraiment surprise, et très heureuse et reconnaissante envers l'univers de me donner l'occasion de présenter mon programme libre, parce que c'est une de mes reprises préférées », dit la cavalière qui monte Sandrino depuis moins de deux ans.

« Ce sont les meilleurs cavaliers au monde. Personne ne s'est réveillé il y a un mois en voulant aller aux Jeux paralympiques, et les juges ce qu'ils veulent voir. Ils veulent un très grand raffinement et ils le récompensent avec les notes que nous souhaitons obtenir. Nous n'en sommes pas encore tout à fait là, et je suis contente, mais pas des notes. Ce sont les plus basses de ma carrière en reprise libre, mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse d'avoir eu la chance d'amener Équipe Canada dans l'arène. »

Paratir à l'arc

Karen Van Nest (Wiarton, Ont.) a été éliminée en huitièmes de finale de paratir à l'arc dans un duel serré contre la Chinoise Lin Yueshan. Les deux archères ont été nez à nez pendant cinq manches et à égalité après deux manches. Après trois manches, Lin a pris les devants par un point et avant le début de la dernière, Van Nest menait 113-112. L'athlète chinoise a finalement arraché la victoire 142-140. La défaite signifie que le parcours de la Canadienne s'arrête en quart de finale. Il s'agit de ses sixièmes Jeux paralympiques et de ses troisièmes en paratir à l'arc.

« Malgré le résultat, je maîtrisais mieux la nervosité aujourd'hui et je contente de mon pointage. C'est mon plus élevé dans une compétition paralympique! L'épreuve a été fantastique avec plusieurs nouveaux records, et c'est génial d'en faire partie. Je suis très reconnaissante du soutien que j'ai reçu, de près et de loin » dit l'athlète.

Goalball

Le Canada ne passe pas à l'étape suivante en goalball féminin. L'équipe a subi un revers contre la Chine lors de son dernier match qui s'est soldé par la marque de 4-2. Les Chinoises se sont donné une avance de 3-0 en première demie et même si les Canadiennes ont réduit l'écart à 3-2, elles ne sont pas arrivées à surmonter leur déficit. Avec leur fiche d'une victoire contre trois défaites, les Canadiennes prennent le cinquième rang du groupe A.

« Tout le monde est extrêmement déçu. Nous n'avons pas réussi à faire ce que nous voulions. Par contre, nous n'avons pas abandonné et nous sommes fières de nous », dit la capitaine et quadruple paralympienne Amy Burk (Charlottetown, Î.-P.-É.).

Paratir

Pour leur première épreuve des Jeux, Lyne Tremblay (Magog, Ont.) et Doug Blessin (Port Coquitlam, C.-B.) prenaient part à celle de carabine à air comprimé en position debout 10 m SH2. Ils ont respectivement pris le 27e et le 28e rang. Ils seront de retour le 1er septembre pour l'épreuve de carabine à air comprimé en position couchée.

TOUS LES RÉSULTATS

CLIQUEZ ICI pour tous les résultats de l'équipe paralympique canadienne le 30 août.

