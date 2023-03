DANIÈLE HENKEL SERA PRÉSIDENTE D'HONNEUR DE LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS FRANCOPHONES 2023

MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Pour célébrer le début du mois de la Francophonie, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a le plaisir d'annoncer que Danièle Henkel sera présidente d'honneur de La Rencontre des Entrepreneurs Francophones (LaREF). Le CPQ profite aussi de l'occasion pour dévoiler la programmation préliminaire de l'évènement qui aura lieu du 11 au 13 juin au Centre des congrès de Québec.

« Il était tout à fait naturel pour moi de m'associer à La REF : en tant qu'entrepreneure, j'ai toujours été fière de contribuer à faire tomber les barrières qui limitent la réussite des femmes en affaires de part et d'autre de l'Atlantique. Pour moi, La REF est une occasion unique pour le milieu économique, à la fois au Canada et à l'international, d'illustrer le potentiel de la Francophonie économique », affirme Danièle Henkel, présidente d'honneur de la REF 23. « J'invite les gens qui ont de l'ambition pour faire des affaires en français à saisir cette opportunité pour s'ouvrir sur le monde et la Francophonie ».

« Je suis très content que Danièle ait accepté la présidence d'honneur. Elle est une figure marquante de la Francophonie, notamment grâce à ses accomplissements dans le milieu entrepreneurial » déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ ainsi que vice-président et trésorier de l'Alliance des Patronats Francophones. « Aujourd'hui, nous dévoilons aussi une version préliminaire de la programmation. La REF sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les économies et les défis des pays francophones. C'est un moment privilégié pour réseauter et c'est aussi un rendez-vous pour conclure des ententes entre entreprises francophones ».

« Le programme de la troisième édition de la REF francophone a été pensé pour continuer à renforcer les liens économiques entre les pays francophones. Après un premier événement à Paris en 2021, un second à Abidjan en 2022, l'Alliance des Patronats Francophones est heureuse de collaborer avec le CPQ pour rassembler des délégations de chefs d'entreprises des 5 continents à Québec », ajoute M. Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) et président de l'Alliance des Patronats Francophones.

Coup d'envoi de la programmation

L'évènement qui s'étale sur trois jours permettra aux dirigeantes et aux dirigeants d'entreprises d'échanger sur plusieurs sujets et débats qui touchent à la fois le monde patronal et francophone.

La première journée sera sous la thématique de la francophonie en Amérique. Des conférences et des panels permettront de mieux comprendre l'histoire de la francophonie en Amérique et des communautés autochtones qui la constituent et de brosser un portrait des régions et des économies francophones canadiennes. Au cours de la deuxième journée, nous aurons des conférencier(e)s qui aborderont les sujets de la transition énergétique, de la décarbonisation de nos économies et de la résilience de nos chaînes logistiques. La deuxième journée sera également le moment pour l'Alliance des Patronats Francophones de revenir sur les principaux travaux qu'elle mène, notamment dans le cadre du groupe de travail sur la formation chapeauté par le CPQ. Finalement, la dernière journée donnera lieu à un panel sur les opportunités d'affaires en Francophonie, un panel sur les jeunes entrepreneurs francophones de demain et deux conférences, dont une sur l'équité, la diversité et l'inclusion et l'autre sur le rehaussement des compétences. Cette troisième journée se terminera par une cérémonie de clôture durant laquelle des entreprises francophones pourront procéder à des signatures d'ententes officielles.

Partenaires de La REF

Le CPQ est heureux de pouvoir compter sur des partenaires pour lui permettre de réaliser cet événement. Il tient à remercier Fasken d'être le partenaire présentateur, le Gouvernement du Québec d'être le partenaire public et Norda Stelo, un partenaire prestige. De plus, nous soulignons la collaboration de Québec International dans l'organisation de La REF.

Pas encore inscrit(e)?

Visitez notre page Internet pour vous procurer un billet ou encore pour consulter la programmation préliminaire. Les conférencier(e)s seront officiellement dévoilés durant les prochaines semaines.

À propos de l'Alliance des Patronats Francophones :

Fondée officiellement le 29 mars 2022 à Tunis par des organisations patronales francophones, l'Alliance est une association internationale qui vise à renforcer les liens entre entreprises et économies francophones de façon concrète et opérationnelle. Elle compte 28 organisations patronales, de différentes nations, qui représentent à eux près de 10 millions d'entreprises. Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est le représentant pour l'Amérique du Nord et occupe les fonctions des vice-président et trésorier. Les représentants de l'Alliance se réunissent sur une base annuelle lors de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (La REF). Les deux premières éditions de La REF ont eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et à Paris, en France. Les deux événements ont permis de rassembler chacun plus de 500 personnes.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Victoria Drolet, Conseillère principale - Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 438-888-3312