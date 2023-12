Danièle Henkel devient ambassadrice de la francophonie économique pour le CPQ

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est fier d'annoncer la nomination de Danièle Henkel à titre d'ambassadrice de la francophonie économique pour le CPQ.

« Au cours des derniers mois, j'ai eu la chance de collaborer avec Danièle sur une multitude de dossiers, dont celui de la francophonie économique, et je suis convaincu que cette nomination permettra au CPQ d'aller encore plus loin sur ce sujet tant au niveau local, national, qu'international. Danièle est une entrepreneure visionnaire et inspirante, qui apportera une dimension unique à notre engagement en francophonie économique. Sa voix puissante et son expérience exceptionnelle renforceront le rôle que joue le CPQ, en faveur d'une francophonie économique durable. C'est tous les employeurs du Québec qui pourront bénéficier de son expertise sur ce sujet », déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« C'est avec un immense honneur que j'accepte le rôle d'ambassadrice de la francophonie économique pour le CPQ. La vision engagée du CPQ en faveur de la prospérité économique du Québec résonne profondément en moi, et je suis ravie de contribuer à cette mission d'envergure. Ensemble, nous avons l'opportunité de renforcer les liens économiques et culturels avec nos partenaires francophones à travers le monde. Je m'engage à porter haut et fort les valeurs et les ambitions du CPQ dans cette nouvelle aventure », ajoute Danièle Henkel, présidente de Henkel médias et nouvellement ambassadrice de la francophonie économique pour le CPQ.

Cette collaboration entre le CPQ et Mme Danièle Henkel témoigne de la volonté commune de promouvoir une francophonie économique dynamique et prospère. Dans ses nouvelles fonctions, Mme Henkel sera l'une des représentantes officielles du CPQ sur les différentes tribunes de la Francophonie.

Rappelons que Danièle Henkel avait été la présidente d'honneur de la Rencontre des entrepreneurs francophones (La REF) organisée par le CPQ lors du mois de juin dernier. Ce grand rassemblement avait réuni plus de 800 participants en provenance d'une trentaine de pays ayant tous le même objectif : faire des affaires au Québec avec le monde francophone. La prochaine édition de La REF se déroulement en mai prochain à Casablanca.

