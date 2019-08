Daniel Fournier, président du conseil et chef de la direction d'Ivanhoé Cambridge, annonce son départ à la retraite

En 2011, M. Fournier a dirigé le regroupement des filiales immobilières de la Caisse, SITQ et Ivanhoé Cambridge, sous une seule enseigne afin d'accroître la force de frappe du groupe face à la concurrence mondiale et d'accéder à des transactions de plus grande envergure. Sous le leadership de M. Fournier, Ivanhoé Cambridge s'est ensuite véritablement mondialisée, par une approche sélective axée sur la qualité des partenaires, des projets et des actifs. Son volume de transactions, incluant les acquisitions et les ventes, a totalisé près de 100 G$ sur la période. En 2017 et 2018, Ivanhoé Cambridge s'est par ailleurs vu décerner le prix Best Global Investor of the Year (meilleur investisseur immobilier mondial de l'année) dans le cadre des IPE Real Estate Global Awards, une prestigieuse reconnaissance au sein de l'industrie.

« En plus de tout son travail du côté de l'immobilier, Daniel a été un pilier essentiel de la transformation de la Caisse où il a été reconnu pour son sens aigu des affaires, son grand leadership et son dévouement constant. Je tiens à le remercier, au nom de l'ensemble des employés d'Ivanhoé Cambridge et de la Caisse, pour son immense contribution des dix dernières années et je peux dire, sans aucune hésitation, qu'il nous manquera », a ajouté M. Sabia.

M. Robert Tessier, président du conseil d'administration de la Caisse a pour sa part affirmé : « À la Caisse, nous parlons souvent de l'importance de bâtir des sociétés québécoises fortes, capables de se positionner sur les marchés mondiaux. Et selon moi, Ivanhoé Cambridge en est un vibrant exemple. Après avoir mené de main de maître l'intégration des activités des différentes filiales immobilières de la Caisse, Daniel et son équipe ont véritablement déployé Ivanhoé Cambridge à l'international. Je tiens aussi à souligner la vision de Daniel et son grand sens des responsabilités qui l'ont amené à former une équipe de direction forte et une relève solide pour écrire le prochain chapitre. »

« En repensant aux dix dernières années, je me rends compte de tout ce que nous avons réussi à accomplir au sein d'Ivanhoé Cambridge. Nous avons hissé cette entreprise québécoise au rang des plus grands investisseurs immobiliers au monde. J'ai été honoré de travailler pour cette grande société, si importante pour la Caisse et pour le Québec », a déclaré M. Fournier.

Une équipe pour la relève

Nathalie Palladitcheff est nommée présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge.

À l'emploi d'Ivanhoé Cambridge depuis 2015, Mme Palladitcheff a été nommée présidente de la société en 2018. À ce titre, elle a veillé au développement et à l'exécution de la stratégie globale d'Ivanhoé Cambridge, et a assuré l'alignement de l'ensemble des activités d'investissement et fonctionnelles. Elle a dirigé le processus de planification stratégique, supervisé l'ensemble des activités liées aux finances de la société et encadré les équipes de ressources humaines, des affaires juridiques et des technologies de l'information. Avant de rejoindre l'équipe de direction d'Ivanhoé Cambridge, Mme Palladitcheff a occupé différents postes de direction dans les métiers de l'investissement, du développement et des services à l'immobilier dans des sociétés privées et publiques.

Dans son nouveau rôle, Mme Palladitcheff travaillera étroitement avec Sylvain Fortier, chef de l'investissement et de l'innovation, qui a vu ses responsabilités élargies et supervise l'ensemble des activités d'investissement de la société.

Cumulant plus de 30 ans d'expérience en immobilier, M. Fortier a joint les rangs de la Caisse en 2004. En 2011, il a été nommé responsable de l'unité d'affaires résidentielle nouvellement formée d'Ivanhoé Cambridge, tout en conservant la responsabilité des fonds d'investissement et des hôtels. À titre de chef de l'investissement et de l'innovation, M. Fortier supervise le développement et la mise en œuvre de nouvelles stratégies afin de renforcer le leadership d'Ivanhoé Cambridge au sein de l'industrie et de promouvoir la responsabilité sociale d'entreprise.

« Avec le conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge, nous travaillons à planifier la relève depuis plusieurs années. Je suis aujourd'hui très fier de passer le flambeau à Nathalie et à Sylvain, deux leaders d'exception que j'admire, qui sont dévoués, passionnés et qui incarnent parfaitement l'avenir d'Ivanhoé Cambridge », a indiqué M. Fournier.

« C'est un véritable honneur pour moi de reprendre les rênes de cette société aux bases solides et dont l'avenir est rempli de possibilités. Je remercie Daniel de sa confiance et de l'engagement qu'il a mis dans la préparation de sa relève. Appuyés par la formidable équipe en place, Sylvain et moi continuerons sur la lancée qu'il a donnée à l'entreprise pour repousser les frontières de cette industrie en pleine transformation », a indiqué Mme Palladitcheff.

Comme indiqué plus tôt cette année, les rôles de président et chef de la direction et de président du conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge seront désormais séparés. Au cours des prochains mois, un nouveau président du conseil sera nommé par le conseil d'administration d'Ivanhoé Cambridge, sur recommandation du conseil d'administration de la Caisse.

Les changements annoncés prendront quant à eux effet à compter du 15 octobre 2019.

Les notes biographiques complètes de M. Fournier, Mme Palladitcheff et M. Fortier peuvent être consultées dans les documents annexés au communiqué.

NOTES BIOGRAPHIQUES

DANIEL FOURNIER

Président du conseil et chef de la direction, Ivanhoé Cambridge

Daniel Fournier veille à l'ensemble des activités d'exploitation et d'investissement d'Ivanhoé Cambridge, notamment l'élaboration des stratégies, l'allocation du capital, ainsi que la gestion et la croissance des portefeuilles. Il s'implique aussi de près dans le développement du réseau de partenaires locaux et internationaux de la Société. Sous sa gouverne, Ivanhoé Cambridge est devenue un chef de file mondial de l'investissement immobilier.



En 2011, M. Fournier a dirigé le regroupement des filiales immobilières de la Caisse, SITQ et Ivanhoé Cambridge, sous une seule bannière afin d'accroître la force de frappe du groupe face à la concurrence mondiale et d'accéder à des transactions de plus grande envergure. Sous la direction de M. Fournier, Ivanhoé Cambridge s'est ensuite véritablement mondialisée, avec un volume de transactions, incluant les acquisitions et les ventes, totalisant près de 100 G$. Avec une approche sélective axée sur la qualité des partenaires, des projets et des actifs, la société québécoise se positionne aujourd'hui parmi les plus grands investisseurs immobiliers institutionnels au monde. Elle s'est d'ailleurs vue décerner le prix Best Global Investor of the Year (meilleur investisseur immobilier mondial de l'année) en 2017 et 2018, dans le cadre des IPE Real Estate Global Awards, une prestigieuse reconnaissance au sein de l'industrie.

Au cours du mandat de M. Fournier, les actifs immobiliers ont connu une croissance soutenue, de 31 G$ à 65 G$. En plus d'avoir lancé plusieurs projets de développement majeurs dans de grandes capitales du monde, Ivanhoé Cambridge a bâti une plateforme nationale d'immeubles de bureaux aux États-Unis et a accru de façon importante sa présence dans les marchés en croissance, notamment en Asie et en Amérique latine. Elle a aussi formé une nouvelle plateforme mondiale en résidentiel et effectué un virage important vers le secteur immobilier industriel et logistique.

M. Fournier compte plus de 30 années d'expérience dans le milieu des affaires et cumule une solide expertise en immobilier. Il a été président du conseil d'administration de Genivar, aujourd'hui WSP Global, et a siégé à celui de Canadian Tire. Il a aussi été administrateur du fonds de placement immobilier Summit Industrial Income REIT et de la Standard Life Canada, qui fait maintenant partie de Manuvie. Au cours des dernières années, il a présidé des campagnes de financement pour La Maison du Père, Le Phare Enfants et familles et l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC). Il a également agi à titre de coprésident de la campagne de financement de l'Université Bishop's, à Sherbrooke. Il est président du conseil d'administration de la Fondation du Musée McCord à Montréal.



M. Fournier a étudié en histoire à l'université de Princeton, ainsi qu'en jurisprudence à l'université d'Oxford en tant que boursier Rhodes. Le temps d'un semestre, il a pris une pause pour jouer professionnellement dans la Ligue canadienne de football, avec les Rough Riders d'Ottawa.



NATHALIE PALLADITCHEFF

Présidente

Nathalie Palladitcheff est actuellement présidente d'Ivanhoé Cambridge et assumera le poste de présidente et cheffe de la direction à compter du 15 octobre 2019. À ce titre, elle aura la responsabilité d'assurer la croissance et l'évolution de la Société.

Au cours des quatre années précédant sa nomination, Mme Palladitcheff a cumulé plusieurs responsabilités au sein d'Ivanhoé Cambridge. En août 2015, elle est entrée à titre de vice-présidente exécutive et chef de la direction financière. En 2018, elle a été nommée présidente de la Société.

Mme Palladitcheff s'est notamment chargée du développement et de l'exécution de la stratégie globale d'Ivanhoé Cambridge et a veillé à ce que la Société soit bien alignée et positionnée pour investir mondialement avec conviction. Elle a dirigé le processus de planification stratégique, en s'assurant que la construction du portefeuille soit effectuée de façon optimale et équilibrée pour générer une performance durable, dans une perspective long terme. Elle a été responsable des activités de recherche spécialisée et elle a guidé les unités d'affaires en matière d'identification d'opportunités d'investissement dans différents secteurs, géographies et produits. Au début de l'année 2019, elle est devenue en charge des unités d'affaires Marchés en croissance et Europe.



Elle a également été à la tête de l'ensemble des activités liées aux finances de la Société, en veillant notamment à l'établissement de nouvelles stratégies au niveau des marchés des capitaux. Elle a aussi chapeauté le virage numérique afin de répondre aux besoins d'affaires et d'assurer l'avant-garde d'Ivanhoé Cambridge dans le domaine.

Mme Palladitcheff a commencé sa carrière chez Coopers & Lybrand Audit de 1991 à 1997, et a ensuite rejoint la Banque Française commerciale basée dans l'Océan Indien, où elle est restée de 1997 à 2000, comme directrice des affaires financières et du contrôle de gestion.

Elle a ensuite poursuivi sa carrière dans les différents métiers de l'investissement, du développement et des services à l'immobilier. Elle est ainsi devenue directrice financière puis directrice générale adjointe de la Société Foncière Lyonnaise à Paris, une société d'investissement immobilier commercial publique.

En 2006-2007, elle a assuré la fonction de directrice générale de Dolmea Real Estate, une société qui s'occupait principalement de l'acquisition, de la gestion et de la location de propriétés résidentielles dans la région de l'Ile-de-France, filiale du Groupe Axa.

Mme Palladitcheff a rejoint Icade, société publique d'investissement et de développement en immobilier commercial et résidentiel en 2007, en qualité de membre du comité exécutif, en charge des finances, du juridique et de l'informatique. En 2010, elle a aussi obtenu la responsabilité du pôle services à l'immobilier (property et facility management). Elle s'est vu confier en février 2015 le poste de directrice générale par intérim d'Icade.

Mme Palladitcheff a été administratrice de diverses sociétés telles que Silic, Qualium Investissements, Crédit Agricole CIB et Gecina. Elle siège actuellement au conseil d'administration de SPIE, la Fondation CHU Sainte-Justine ainsi que REALPAC.

Diplômée de l'École Supérieure de Commerce de Dijon (ESC Dijon), Mme Palladitcheff est titulaire d'un Diplôme d'Études Supérieures Comptables et Financières (DESCF) et d'un Diplôme d'Études Financières et Comptables (DECF). Elle a reçu en 2012 les insignes de Chevalier de l'Ordre national du mérite.

SYLVAIN FORTIER

Chef de l'investissement et de l'innovation

Sylvain Fortier est responsable de développer et d'assurer la mise en œuvre de stratégies permettant à Ivanhoé Cambridge d'assurer une position dominante et novatrice en matière d'investissement immobilier en identifiant de nouvelles idées selon les tendances émergentes, les avancées technologiques et les besoins engendrés par l'urbanisation ou encore par les futurs utilisateurs d'espaces. Il supervise l'ensemble des activités d'investissement d'Ivanhoé Cambridge. Il a dirigé plusieurs projets transformateurs pour la Société tels que l'acquisition du quartier Stuyvesant Town à New York ainsi que le partenariat pour créer ARK avec The We Company. Dans le cadre de son mandat, il est aussi en charge des fonds d'investissement immobiliers mondiaux et de la Responsabilité sociale d'entreprise.

M. Fortier est membre du conseil d'administration et président du comité stratégique et d'investissement de Gecina, la plus importante foncière de bureaux d'Europe, dans laquelle Ivanhoé Cambridge a un investissement important. Il est également membre du conseil d'administration d'Otéra Capital, un prêteur hypothécaire majeur.



En 2004, M. Fortier a joint les rangs de la Caisse de dépôt et placement du Québec à titre de vice-président, Gestion d'actifs de Cadim. Il a été nommé par la suite responsable du portefeuille d'immeubles de bureaux aux États-Unis de SITQ. En août 2010, il a été nommé vice-président-conseil, stratégie immobilière. En avril 2011, il a été mis en charge de l'unité d'affaires résidentielle nouvellement formée de la Société qui, sous sa direction, est passé de 1 G$ à plus de 10 G$.

M. Fortier cumule plus de 30 ans d'expérience en immobilier, tant en investissement qu'en financement, dans différents types d'actifs. Il a amorcé sa carrière dans les services hypothécaires et immobiliers de la London Life, puis est passé à la Standard Life où il a occupé notamment les fonctions de directeur régional. Au fil des ans, il a acquis une expérience diversifiée en financement et en gestion immobilière.



Engagé socialement, M. Fortier a, entre autres, participé aux comités de financement pour Le Phare Enfants et familles, Centraide et l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie (IRIC). Il siège sur le conseil d'administration du Théâtre du Nouveau Monde (TNM). Il est également membre de la Pension Real Estate Association (PREA) et du National Multifamily Housing Council (NMHC).



M. Fortier est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill avec une spécialisation en finances et immobilier.



