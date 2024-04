MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - Velan Inc. (« Velan » ou la « Société ») (TSX : VLN) annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé M. Daniel Desjardins à titre d'administrateur indépendant de Velan.

« M. Desjardins est un administrateur et un avocat chevronné, qui possède de l'expérience dans la gestion des risques et les activités internationales, ce qui contribuera à élargir l'éventail des compétences de notre conseil d'administration et sa nomination s'inscrit dans le cadre du plan de succession. Nous l'accueillons avec enthousiasme au sein du conseil d'administration », a déclaré M. James Mannebach, président et chef de la direction de Velan.

À propos de M. Daniel Desjardins

M. Daniel Desjardins, Ad.E, est membre du conseil d'administration de Transat A.T. Inc., président de son comité de gestion des risques et membre de son comité d'audit depuis 2022. M. Desjardins était membre du conseil d'administration du Fonds de revenu Noranda ainsi que membre du comité d'audit et du comité indépendant du conseil de celui-ci jusqu'en mars 2023, date de la privatisation du Fonds. M. Desjardins, avocat en droit des affaires et dirigeant accompli, compte une vaste expérience en droit des affaires, en conformité et en gestion des risques, en plus d'avoir œuvré pendant des dizaines d'années dans le domaine du financement et des fusions et acquisitions complexes chez Bombardier Inc., une société d'envergure mondiale. Pendant plus de 20 ans, soit jusqu'en décembre 2019, M. Desjardins a été vice-président principal, Affaires juridiques et secrétaire de la société Bombardier. À ce titre, il était responsable des affaires juridiques, de la conformité, de l'audit interne, de l'assurance et de la gestion des risques pour l'ensemble de la société. De 2018 à janvier 2021, il a été président du conseil d'administration de Bombardier Transport. Avant son arrivée chez Bombardier, M. Desjardins a été associé dans un cabinet d'avocats de Québec pendant 15 ans. Il a fait ses premiers pas dans le monde professionnel à la Banque Nationale du Canada. M. Desjardins est président du conseil de la Fiducie des dirigeants juridiques pour la diversité depuis 2014 et il est président du conseil d'administration du Musée Pointe-à-Callière. M. Desjardins a obtenu de nombreuses reconnaissances professionnelles et été nommé deux fois l'un des 25 avocats les plus influents au Canada. En 2017, le Barreau du Québec lui a décerné la distinction « Avocat émérite » qui souligne l'excellence de sa carrière professionnelle. M. Desjardins est titulaire d'un diplôme en droit de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en droit de l'Université McGill.

À propos de Velan Inc.

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. est l'un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle. Velan Inc. est une société ouverte sous contrôle familial qui emploie environ 1 650 personnes et exploite des usines dans 9 pays. Les actions de Velan Inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

SOURCE Velan Inc.

Renseignements: Personne-ressource chez Velan : Rishi Sharma, chef des finances et de l'administration, 438-817-4430