Dan Wilcock nouveau PDG du Conseil des Jeux du Canada

OTTAWA, le 28 août 2019 /CNW/ - Evan Johnston, président du Conseil des Jeux du Canada (CJC), a annoncé que Dan Wilcock guidera l'organisme dans sa prochaine phase de croissance à titre de président-directeur général.

« Les Jeux du Canada sont l'une des plus importantes manifestations sportives au pays, déclare Johnston. Il s'agit d'un tremplin pour nos futurs athlètes olympiques, paralympiques et Olympiques spéciaux. Le parcours diversifié de Dan en fait le candidat idéal pour hisser les Jeux vers de nouveaux sommets et pour accroître leur impact positif sur les jeunes du pays. »

« Nous souhaitons remercier l'équipe de direction par intérim, dont la vice-présidente principale Kelly-Ann Paul, ainsi que le personnel pour le travail accompli ces derniers mois, ajoute Johnston. Dan rejoint les rangs d'une équipe étoile. Les deux dernières éditions des Jeux ont été parmi les plus réussies de leurs cinquante ans d'histoire, et le meilleur reste à venir. »

Le conseil d'administration du CJC a approuvé à l'unanimité la recommandation du comité de sélection, qui a considéré plusieurs personnes hautement qualifiées dans le cadre d'un processus rigoureux.

Depuis qu'il a quitté l'Australie pour s'installer au Canada il y a 12 ans, Wilcock, un avocat de formation, a occupé plusieurs postes de direction au sein du gouvernement fédéral, en plus de le représenter à l'étranger, dont aux Nations Unies.

Reconnu comme un leader humble et inspirant, un mentor et un bâtisseur de relations chevronné, il est d'abord et avant tout un passionné de sports. Il possède une vaste expérience comme athlète, entraîneur et organisateur en snowboard, un sport qu'il a aidé à développer en Australie et aux États-Unis.

« Tous les pays aimeraient tenir un événement semblable aux Jeux du Canada, afin d'aider leurs jeunes à atteindre leur plein potentiel, souligne Wilcock. Plusieurs légendes du sport canadien, dont Sidney Crosby et Catriona Le May Doan, y ont participé, sans compter toutes ces personnes qui sont devenues par la suite des leaders de leurs domaines à l'extérieur des plateaux sportifs. Nous avons par ailleurs une belle occasion, en collaboration avec nos partenaires des secteurs public et privé et nos diffuseurs, de faire rayonner les Jeux de nouvelles façons - surtout la prochaine édition qui aura lieu à Niagara, dans moins de deux ans. »

En plus de ses compétences en droit, Wilcock détient un baccalauréat en commerce et apprend le français depuis son arrivée dans la région d'Ottawa-Gatineau. Il a aussi pratiqué à peu près tous les sports au programme des Jeux du Canada.

À propos des Jeux du Canada

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. La prochaine édition des Jeux aura lieu dans la région de Niagara, du 6 au 21 août 2021.

Biographie de Dan Wilcock, nouveau président-directeur général du Conseil des Jeux du Canada

Dan Wilcock grandit en Australie, aux Philippines et aux États-Unis, où il pratique divers sports à un niveau compétitif, dont la natation, le soccer, l'athlétisme, le cricket, le hockey sur gazon et le bateau-dragon.

Il se spécialise par la suite en snowboard et suit l'hiver autour du globe, représentant l'Australie comme athlète et entraîneur.

Durant sa carrière de snowboard, il acquiert de l'expérience en gestion de programmes sportifs, en développement de talents et en organisation d'événements.

Après être tombé amoureux d'une Canadienne, il immigre au Canada et se marie. Son amour s'étend par la suite au pays lui-même.

Habitant Ottawa depuis plus de dix ans, Dan s'est initié à plusieurs sports, dont le hockey et le ski de fond, en plus d'enseigner le kayak d'eau vive, la planche à bras et le surf de rivière. Il se dévoue à de nombreuses causes, dont la protection du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais.

Dan détient un baccalauréat en commerce et en droit de l'Université de l'Australie et une maîtrise en droit de l'Université d'Ottawa. Il est autorisé à exercer le droit au Canada et en Australie.

Il a occupé plusieurs postes de direction au gouvernement du Canada, notamment en droit de la concurrence, en droit du marketing, en environnement et changements climatiques et en relations internationales. Il est reconnu pour sa gestion de dossiers complexes et ses aptitudes en communication. Il apprend également le français depuis son arrivée dans la région d'Ottawa-Gatineau.

Dan vit avec sa famille à proximité de la rivière des Outaouais. Il adore faire du sport en plein air en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants.

