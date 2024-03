Dan Bigras joint sa voix à celle de la Société canadienne du cancer

Ensemble, détrônons le cancer du côlon

Une implication de cœur

MONTRÉAL, le 4 mars 2024 /CNW/ - À l'approche de la septième édition de la campagne de prévention Ensemble, détrônons le cancer du côlon, la Société canadienne du cancer est fière d'accueillir Dan Bigras à titre de nouvel ambassadeur. L'auteur-compositeur-interprète, acteur et réalisateur s'associe à cette campagne des plus nécessaires afin de « détaboutiser », le cancer colorectal. Il joint sa voix à celles de nos fidèles ambassadeurs : Dominique Michel, Alain Crête, Ysabel Viau et Dr Nicolas Benoit. Parce qu'ensemble, nous pouvons détrôner ce cancer , le deuxième plus meurtrier au Québec.

Dans le cadre du Mois national de la sensibilisation au cancer colorectal, la Société canadienne du cancer encourage les personnes âgées de 50 à 74 ans du Québec à parler du test de dépistage de RSOSi (test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles) avec une professionnelle ou un professionnel de la santé puis à le passer tous les deux ans. Encore plus accessible, il est désormais possible de prendre un rendez-vous sur Clic Santé (service gratuit) pour se le procurer.

« Je m'implique parce qu'il n'y a aucune chance à prendre et qu'il faut passer le test de dépistage

de RSOSi. Le meilleur traitement pour ce cancer reste la détection précoce. J'ai été bien surpris de

découvrir à quel point le test de RSOSi est simple. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire! »

- Dan Bigras, ambassadeur et survivant de cancer

Après 32 ans à s'être consacré à la cause des jeunes hommes en difficulté et en situation d'itinérance avec le Show du Refuge, Dan Bigras souhaite maintenant sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la détection précoce du cancer colorectal. Il est lui-même un survivant de ce cancer silencieux, alors qu'il a reçu, en 2017, un diagnostic de cancer colorectal de stade 3. Aujourd'hui, il se porte bien et joint sa voix à celle de la Société canadienne du cancer, car « il n'y a pas de chance à prendre », selon lui.

La détection précoce, une solution accessible

Considérant que près de 50 % des cas de cancer colorectal sont diagnostiqués à un stade avancé, et qu'il est possible qu'aucun symptôme ne soit ressenti aux tout premiers stades de la maladie, il est primordial de rappeler que la détection précoce est essentielle et accessible grâce, notamment, au test de dépistage de RSOSi.

Jusqu'à tout récemment, seuls les médecins, les infirmières praticiennes et infirmiers praticiens pouvaient prescrire le test de dépistage de RSOSi. Depuis le 5 février dernier, toute personne âgée de 50 à 74 ans résidant au Québec peut prendre un rendez-vous sur Clic Santé pour la détection précoce du cancer colorectal. Ce test est simple, rapide, non invasif et sans douleur. Il suffit de le faire chez soi en moins de deux minutes.

« La détection précoce est un facteur clé dans le traitement du cancer colorectal. Comme 92 %

des cas de ce cancer apparaissent après l'âge de 50 ans, nous encourageons les gens âgés de 50

à 74 ans à passer un test de dépistage de RSOSi tous les deux ans. »

- Alexandra Lalonde, chef d'équipe pour la prévention du cancer, Société canadienne du cancer

Du 1er au 31 mars 2024, joignez-vous à nous afin de dévier la trajectoire du cancer colorectal. Brisons les tabous et parlons de la détection précoce. Ensemble, détrônons le cancer du côlon.

cancer.ca/detronons

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

