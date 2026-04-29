HANGZHOU, Chine, 29 avril 2026 /CNW/ - Dahua Technology, un fournisseur mondial de solutions et de services d'IAdO centrés sur la vidéo, a publié son septième rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), qui décrit ses efforts continus en matière de développement durable dans le cadre de sa mission de « permettre une société plus intelligente et une vie meilleure ».

KV

En 2025, Dahua a intégré plus en profondeur les stratégies ESG à ses opérations mondiales, en mettant l'accent sur le développement écologique, la conformité et l'utilisation responsable de la technologie. L'entreprise a reçu une médaille d'argent d'EcoVadis, se classant parmi les 15 % des entreprises les plus performantes à l'échelle mondiale.

Élargir l'innovation IAdO à l'ensemble des secteurs d'activité

Dahua a poursuivi l'expansion des applications IAdO dans des scénarios industriels, urbains et environnementaux. Dans des industries comme les nouvelles sources d'énergie et les produits pétrochimiques, les solutions d'inspection intelligentes ont favorisé des opérations plus sûres et une meilleure efficacité de maintenance. Dans les environnements urbains, les systèmes de surveillance de la circulation et des infrastructures fondés sur l'IA ont contribué à la gestion de la circulation et à l'intervention post-incident, contribuant ainsi à la stabilité des activités de la ville. En matière de protection de l'environnement, Dahua a appliqué des technologies de vidéo et de détection à des projets de surveillance de la biodiversité, y compris une collaboration avec le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) sur la conservation des zones humides. Des solutions d'IAdO ont également été appliquées dans le domaine des soins de santé et de l'éducation pour renforcer l'efficacité opérationnelle et l'accessibilité des services quotidiens.

Accélérer le développement écologique et à faibles émissions de carbone

En 2025, Dahua a fait progresser la transformation à faibles émissions de carbone dans l'ensemble de ses activités. La société a élargi ses systèmes photovoltaïques en ajoutant environ 6,33 MW de puissance installée, soit une augmentation de 78 % en glissement annuel. La production annuelle d'énergie solaire autoconsommée a atteint 11 080,70 MWh. Au niveau de la fabrication, Dahua a fait progresser les usines sans intervention humaine, avec des AGV couvrant 30 000 m2 supplémentaires, améliorant ainsi l'efficacité logistique de 50 %. Du côté des produits, Dahua a continué à développer des solutions écoénergétiques, y compris des appareils 4G alimentés à l'énergie solaire, des caméras extérieures alimentées par batterie et des systèmes de charge en courant continu de 480 kW, afin de réduire les émissions de carbone. L'entreprise a obtenu plus de 150 certifications de produits écologiques et élaboré plus de 40 rapports sur l'empreinte carbone des produits. Elle a également optimisé la conception des emballages, en réduisant le volume moyen de 20 % et en améliorant l'utilisation de l'espace de stockage et de transport de 300 %.

Renforcement de la gouvernance, de la conformité et de la sécurité des données

Dahua a renforcé son cadre de gouvernance en intégrant la gestion de la conformité dans l'ensemble de ses opérations mondiales et en renforçant l'éthique des affaires et les normes de sécurité de l'information. L'entreprise a obtenu plusieurs certifications, notamment GB/T 35770-2022 pour la gestion de la conformité, ISO 9001 pour la gestion de la qualité et ISO 28000 pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Au cours de l'année, aucun produit n'a été rappelé en raison de problèmes de qualité ou de sécurité. En matière de cybersécurité et de protection de la vie privée, Dahua a maintenu sa conformité avec les normes internationales CE-RED, ISO 27701 et ISO 27018, tout en exploitant un système de surveillance de la vulnérabilité pour la détection et la réponse aux risques. Dahua a également fait progresser les pratiques de gouvernance de l'IA, y compris l'harmonisation avec la norme ISO/IEC 42001 pour la gestion de l'intelligence artificielle.

Stimuler l'engagement communautaire et l'impact social

En 2025, Dahua a soutenu les secours aux sinistrés et les initiatives communautaires dans plusieurs régions. En Europe, l'entreprise a contribué aux efforts de reboisement à Madrid à la suite des feux de forêt, soutenant ainsi la restauration écologique. Dahua a également collaboré avec des organismes de bienfaisance comme Rêves en France et Starlight en Australie pour soutenir les enfants atteints de maladies graves. En Asie du Sud-Est, Dahua a participé aux efforts d'intervention d'urgence, apportant notamment son aide aux personnes des zones inondées en Indonésie et aux personnes touchées par le tremblement de terre au Myanmar.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport ESG 2025 de Dahua.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2967718/KV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Dahua Technology

CONTACT : [email protected]