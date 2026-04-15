HANGZHOU, Chine, le 15 avril 2026 /CNW/ - Dahua Technology, un fournisseur mondial de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a annoncé aujourd'hui le lancement de WizColor 2.0, la plus récente mise à niveau de ses solutions de surveillance de faible luminosité. Avec le tout nouveau WizColor X, la solution offre une clarté, une précision des couleurs améliorées et une performance plus intelligente dans des conditions d'éclairage difficiles.

WizColor X : Surveillance de faible luminosité de nouvelle génération

KV

Au cœur de WizColor 2.0 se trouve WizColor X, conçu pour améliorer considérablement la sensibilité à la lumière et fournir des couches de couleurs plus riches et des détails plus fins dans les environnements faiblement éclairés. Il améliore également la capture et la reconnaissance des sujets en mouvement, réduisant efficacement le flou de mouvement.

Principales caractéristiques :

Lentille UltraSight : Une ouverture F0.8 ultra large permet 1,6 fois plus de lumière que la F1.0, offrant à la fois une clarté exceptionnelle et une meilleure capture de lumière.

Une ouverture F0.8 ultra large permet 1,6 fois plus de lumière que la F1.0, offrant à la fois une clarté exceptionnelle et une meilleure capture de lumière. Grand capteur de taille de pixel : Avec une taille de pixel de 4 μm, la zone photosensible de chaque pixel est 1,9 fois plus grande que celle de la technologie WizColor précédente.

Avec une taille de pixel de 4 μm, la zone photosensible de chaque pixel est 1,9 fois plus grande que celle de la technologie WizColor précédente. AI-ISP 2.0 : Améliore la capacité du modèle et la performance de la cible de mouvement, avec des paramètres mis à l'échelle à des milliards et des bases de données d'entraînement élargies à des centaines de milliers. Cette technologie exploite également la segmentation par image de référence et l'estimation de la direction du mouvement pour faciliter la segmentation de l'image actuelle, ce qui réduit les effets de fantôme liés au mouvement dans des conditions extrêmes.

De plus, la série WizColor X - TiOC PROX intègre la technologie de correction de trajectoire optique (OPC) pour optimiser la réfraction de la lumière afin d'améliorer la clarté. Un réseau à deux microphones combiné à la technologie VoiceCatcher améliore encore davantage les performances audio en réduisant le bruit de fond et en élargissant la portée de la prise.

Propulser l'avenir de la surveillance intelligente

« WizColor 2.0 représente une étape supplémentaire dans l'amélioration de l'imagerie couleur dans des conditions de faible luminosité », a déclaré Beryl Bai, chef de produit chez Dahua Technology. « En combinant l'optique avancée, le traitement d'image par l'intelligence artificielle et la conception de déploiement pratique, nous aidons nos clients à obtenir une surveillance plus fiable et plus efficace dans des scénarios concrets. »

Conçu pour s'adapter à une grande variété d'environnements - notamment les usines, les exploitations agricoles, les parkings, les étangs piscicoles et les cours d'habitations -, WizColor 2.0 allie performances et facilité de mise en œuvre.

En intégrant des algorithmes d'imagerie avancés, une conception optique innovante et des fonctionnalités orientées applications, Dahua continue de fournir des solutions complètes qui répondent aux exigences changeantes de l'industrie. WizColor 2.0 améliore la visibilité et la précision tout en soutenant des opérations plus sûres, plus efficaces et plus résilientes.

Pour en savoir plus sur WizColor 2.0, visitez ici.

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SOURCE Dahua Technology

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