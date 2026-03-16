AMSTERDAM, 16 mars 2026 /CNW/ - Dahua Technology, un fournisseur mondial de solutions et de services d'IA des objets connectés centrés sur la vidéo, est revenu à Intertraffic Amsterdam 2026 avec ses plus récentes solutions de système de transport intelligent (STI) conçues pour améliorer la sécurité routière, rationaliser la gestion du trafic et soutenir la mobilité urbaine durable.

Lors de l'événement, M. Wang Jun, directeur général de la R&D pour les produits STI chez Dahua Technology, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « AI Empowering a Smarter, Safer, and Sustainable Traffic ». Selon M. Jun, l'intelligence artificielle et les modèles à grande échelle permettent à la gestion de la circulation de passer de la surveillance passive à des opérations plus proactives et prédictives, ce qui aide les villes à optimiser les ressources routières, à améliorer la sécurité routière et à accroître l'efficacité des déplacements pour les citoyens. Il a mis l'accent sur la façon dont Dahua tire parti des technologies avancées d'IA des objets connectés et des modèles d'IA à grande échelle pour relever les principaux défis liés à la circulation urbaine, qu'il s'agisse des embouteillages, des accidents, de l'application de la loi ou de l'expérience des voyageurs.

Au cœur des solutions STI de Dahua se trouve le modèle d'IA 2.0 à grande échelle Xinghan, qui intègre la série V (centrée sur la vision), la série M (fusion multimodale) et la série L (compréhension du langage). Ce puissant moteur d'IA fusionne les données vidéo en temps réel, les données de trafic et les données réglementaires dans une boucle intelligente de perception, d'analyse, de décision et de contrôle, permettant la détection automatisée des incidents, l'optimisation du contrôle des feux de circulation, une application précise des règles et une réduction des fausses alertes, améliorant ainsi à la fois l'efficacité et la sécurité dans des environnements routiers complexes.

Dahua a également présenté la technologie Radar & Video Fusion (VRF2.0) améliorée, qui renforce la précision et la continuité dans des scénarios difficiles en combinant les données radar et visuelles pour surmonter les problèmes d'occlusion et de mauvaise identification, tout en réduisant considérablement le temps de configuration.

Voici les principaux produits STI présentés :

Bisight X Series Dual ‑ Spectrum Radar ‑ Video Fusion Camera -- Surveille le comportement des conducteurs et les conditions routières, recueillant des preuves de grande qualité aux fins d'application de la loi grâce à une fiabilité modulaire par tous les temps.

-- Surveille le comportement des conducteurs et les conditions routières, recueillant des preuves de grande qualité aux fins d'application de la loi grâce à une fiabilité modulaire par tous les temps. Spotter Ultra -- Système de détection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur 8 voies pour les excès de vitesse et les infractions au code de la route avec chaîne de preuves complète, idéal pour les intersections complexes.

-- Système de détection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur 8 voies pour les excès de vitesse et les infractions au code de la route avec chaîne de preuves complète, idéal pour les intersections complexes. iPatrol Smart Light Bar -- Convertit les véhicules d'application de la loi en centres d'intelligence artificielle mobiles, intégrant la surveillance à 360° et la détection intelligente pour un contrôle dynamique en bord de route.

Au-delà de l'application de la sécurité, Dahua a présenté des solutions pour améliorer l'efficacité de la circulation et l'expérience de voyage :

Smart Traffic Signal Control , qui utilise la fusion par IA des données vidéo et radar pour adapter les signaux de façon dynamique, afin de réduire les embouteillages et les temps d'attente.

, qui utilise la fusion par IA des données vidéo et radar pour adapter les signaux de façon dynamique, afin de réduire les embouteillages et les temps d'attente. Smart Highway Systems , intégrant la pesée en mouvement, les alertes sur panneaux à messages variables et la détection des incidents par intelligence artificielle pour améliorer la fluidité et la sécurité sur de longues distances.

, intégrant la pesée en mouvement, les alertes sur panneaux à messages variables et la détection des incidents par intelligence artificielle pour améliorer la fluidité et la sécurité sur de longues distances. Smart Parking Solutions, construite autour des caméras ANPR et de la plateforme unifiée de Dahua pour rationaliser les opérations de stationnement et élargir les capacités des services de l'écosystème.

Dahua a également fait part de ses réflexions sur les déploiements STI mondiaux et le développement urbain durable, mettant en lumière des projets couronnés de succès comme le Second Penang Bridge Smart AI Traffic Management System en Malaisie et le premier réseau de signalisation intelligente à San Francisco de Campeche, au Mexique, démontrant des améliorations mesurables en matière de surveillance, d'application de la loi et de réduction des embouteillages.

De plus, l'exposition a également présenté les solutions intelligentes de recharge pour véhicules électriques de Dahua, soulignant les efforts continus de l'entreprise pour soutenir des écosystèmes de transport plus écologiques et plus durables.

Grâce à l'innovation continue dans les technologies d'IA des objets connectés et à la collaboration avec des partenaires mondiaux, Dahua demeure déterminée à faire progresser les innovations en matière de STI et à aider les villes à mettre en place des systèmes de mobilité plus sûrs, plus efficaces et plus durables à l'échelle mondiale.

Visitez le site https://www.dahuasecurity.com/ pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2934264/Dahua_Technology_Showcases_AI_powered_ITS_solutions_at_Intertraffic_2026.jpg

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SOURCE Dahua Technology

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