Dahua Technology présente « L'IA visible dans le secteur des énergies nouvelles » à Intersolar Europe 2026

MUNICH, 25 juin 2026 /CNW/ -- Dahua Technology, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services AIoT axés sur la vidéo, a présenté ses dernières innovations destinées au secteur des énergies renouvelables lors d'Intersolar Europe 2026. Sur le thème « L'IA visible dans le secteur des énergies nouvelles », Dahua a démontré comment les technologies AIoT peuvent aider les opérateurs du secteur de l'énergie à améliorer l'efficacité, la fiabilité et la sécurité tout au long de la chaîne de valeur énergétique, de la production et du transport d'électricité jusqu'à la consommation.

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Lors du salon de cette année, Dahua a présenté une gamme complète de solutions couvrant cinq domaines d'application clés : la sécurité intelligente, l'inspection des équipements, la gestion HSE-PPE, la recharge des véhicules électriques, et le centre de contrôle intelligent. Ensemble, ces solutions répondent au besoin croissant d'opérations plus intelligentes, de lieux de travail plus sûrs et d'une gestion plus efficace des actifs dans le domaine des infrastructures liées aux énergies renouvelables.

Pour la sécurité intelligente, Dahua a présenté des solutions de protection périmétrique destinées aux centrales photovoltaïques et aux installations énergétiques, intégrant l'imagerie thermique, la liaison radar-caméra, la surveillance à triple objectif et la sécurité sans fil alimentée par énergie solaire. Grâce à des algorithmes thermiques développés en interne, cette solution permet d'étendre la portée de détection de jusqu'à 85 %. Dans le cadre d'un projet photovoltaïque au Brésil, cette solution a permis de réduire le nombre de fausses alarmes quotidiennes, qui s'élevait à plus de 1 000 pour 204 appareils, à environ une fausse alarme par appareil et par semaine. En Europe, les solutions de protection périmétrique basées sur l'IA de Dahua ont également été déployées dans un parc solaire de 60 MW en Roumanie.

Pour l'inspection des équipements, Dahua a présenté des solutions d'inspection intelligentes spécialement conçues pour les sous-stations et autres infrastructures énergétiques dispersées géographiquement. En surveillant en permanence la température et l'état de fonctionnement des équipements, le système aide les opérateurs à détecter les anomalies potentielles à un stade précoce. Les registres et rapports d'inspection automatisés viennent renforcer les stratégies de maintenance prédictive, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle tout en réduisant la charge de travail liée aux inspections manuelles.

Afin de renforcer la sécurité sur le lieu de travail, Dahua a présenté ses solutions HSE-PPE, qui comprennent à la fois des systèmes de détection fixes et portables basés sur l'IA. Ces solutions vérifient automatiquement si le personnel accédant à des zones à haut risque porte l'équipement de protection obligatoire, tel que des casques et des gilets de sécurité, et émettent des alertes en temps réel dès qu'une anomalie est détectée, contribuant ainsi à renforcer le respect des normes de sécurité dans l'ensemble des installations énergétiques.

Dahua a également présenté sa gamme de solutions de recharge pour véhicules électriques, comprenant des solutions de recharge en courant alternatif destinées aux particuliers et des solutions de recharge rapide en courant continu destinées aux applications commerciales. S'appuyant sur une plateforme de gestion dans le cloud et une application mobile, ces solutions permettent aux utilisateurs de surveiller l'état de recharge, de configurer des programmes de recharge et de gérer les opérations de recharge avec davantage de souplesse et de commodité.

En complément de ces applications, le centre de contrôle intelligent de Dahua intègre la sécurité, l'inspection et la gestion opérationnelle au sein d'une plateforme unifiée fonctionnant sous DSS Professional. La plateforme prend en charge la surveillance vidéo à distance, la gestion des alarmes, la planification des tâches d'inspection et l'analyse des données historiques, offrant ainsi aux opérateurs une vue d'ensemble centralisée des opérations sur site. En Italie, la solution de protection périmétrique thermique de Dahua et la plateforme DSS Professional ont permis une gestion centralisée des sites solaires isolés. Ce système a ensuite été étendu pour couvrir 80 sites équipés d'environ 1 600 caméras thermiques.

Ensemble, ces solutions témoignent de l'engagement de Dahua à faire progresser le secteur des énergies renouvelables grâce à des technologies intelligentes et à une protection complète tout au long du cycle de vie. À l'avenir, Dahua continuera à collaborer avec ses partenaires internationaux afin d'explorer des applications innovantes de l'IA qui contribueront à un avenir énergétique plus sûr, plus efficace et plus durable.

Pour plus d'informations sur les solutions énergétiques intelligentes de Dahua, veuillez consulter le site officiel de l'entreprise ici.

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SOURCE Dahua Technology

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