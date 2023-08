SHENZHEN, Chine, 18 août 2023 /CNW/ - Alors que de plus en plus de personnes adoptent un mode de vie à faibles émissions de carbone ces dernières années, il n'est pas surprenant que les vélos électriques jouissent d'une grande popularité parmi les consommateurs écologiques. Le DAHON UNIO E20 « KEA093CM » serait un choix idéal pour les cyclistes écologiques, que ce soit comme moyen de transport quotidien ou pour le plaisir.

Câble DELTEC qui stimule la robustesse et la stabilité du cadre de vélo

DAHON Unio E20 (PRNewsfoto/DAHON) DAHON DELTEC (PRNewsfoto/DAHON) DAHON Unio E20 : Des performances fiables et puissantes (PRNewsfoto/DAHON)

Le câble breveté DELTEC de Dahon optimise la structure du cadre du vélo en une forme triangulaire stable, transformant la distribution de la force du cadre. En supportant un maximum de stress, DELTEC réduit la charge sur le cadre pliable, ce qui améliore grandement la durée de vie utile et les capacités de charge, ce qui rend le vélo beaucoup plus sécuritaire et plus confortable.

Fait d'alliage d'aluminium, le cadre du vélo est robuste et ultra léger, pesant seulement 17,5 kg. La rigidité globale du cadre est grandement améliorée par le câble DELTEC, qui augmente les performances de manière significative avec moins d'effort.

Des performances fiables et puissantes

Moteur d'entraînement intermédiaire de 36 V, 200 W : Grâce à un capteur de couple à axe central, le moteur peut détecter simultanément le couple et la cadence de pédalage du conducteur, de sorte que la puissance du système d'alimentation électrique est strictement proportionnelle à la puissance de pédalage du conducteur. Ainsi, les cyclistes peuvent profiter d'une balade sans effort grâce à un moteur automatisé qui ajuste sa propre puissance tout au long du trajet.

Comparativement au moteur de moyeu, le moteur d'entraînement intermédiaire a un grand couple et une plus grande capacité de montée. Avec le moteur installé au centre d'un vélo, le poids est centré au milieu, ce qui contribue à un bien meilleur équilibre.

Batterie au lithium Samsung 36 V, 9,5 AH : La batterie cachée sous la tige de selle offre une longue autonomie, environ 50 km pour le cyclisme à alimentation entièrement électrique, environ 100 km pour le cyclisme assisté.

Conception axée sur l'utilisateur, réfléchie et attentionnée

Garde-boues avant et arrière imperméables et à l'épreuve de la saleté; avec feux arrière automatiques et freins au toucher doux pour une conduite beaucoup plus sécuritaire.

Transmission précise et en douceur : Le système de transmission à 9 vitesses conçu par Dahon est précis, lisse et hypersensible. Il déploie rapidement le rapport de démultiplication optimal pour faire face aux conditions routières complexes. Le système antidérapage de l'essieu de 20 pouces, doté d'une bonne capacité d'absorption des chocs, facilite grandement les déplacements sur un terrain accidenté.

Écran LCD : Facilite 5 niveaux d'assistance électrique, affichage en temps réel de la vitesse, du kilométrage et du volume de la batterie.

Il suffit de toucher et de tourner les pédales pour déclencher l'aide au moteur et de démarrer : vous pouvez alors partir avec Unio E20. Le vélo est facile et rapide à plier et à déplier, ce qui le rend extrêmement compact pour le stockage et le transport. La liberté se déploie, Unio E20 libère la joie de monter à bord pour les cyclistes écologiques.

Dahon, chef de file mondial de la technologie du vélo pliable

En 1982, M. David T. Hon, éminent spécialiste américain de l'aérospatiale et physicien, a fondé DAHON et conçu le premier vélo pliable moderne. La plupart des vélos pliables du monde entier doivent leur patrimoine à l'ADN de DAHON.

DAHON est une marque avec plus de 40 ans d'expérience. Prix Guinness World Record pour « le plus grand fabricant de vélos pliables au monde ». Plus de 500 brevets multinationaux. Aujourd'hui, DAHON est reconnu comme un chef de file mondial. Animé par les principes directeurs de l'innovation et du service, DAHON s'engage à créer un produit de qualité, une expérience de conduite unique et des solutions de mobilité verte pour les personnes qui mènent un mode de vie actif et respectueux de l'environnement.

Site Web : https://dahon.com

Pour toute question, veuillez vous adresser à [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188021/DAHON_Unio_E20.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188022/DAHON_DELTEC.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2188023/Powerful___Reliable_Performance.jpg

SOURCE DAHON