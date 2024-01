SHENZHEN, Chine, le 19 janv. 2024 /CNW/ - DAHON, un chef de file mondial dans le domaine des vélos pliants, a présenté récemment la technologie Speed révolutionnaire, une conception de cadre qui renforce la rigidité du cadre des vélos de manière à améliorer l'efficacité et la vitesse de conduite.

M. David T. Hon présente la technologie Speed Une course ouverte organisée par DAHON au salon CHINA CYCLE 2023

DAHON est déterminée à mettre au point des vélos pliants novateurs. Au cours d'un test de rigidité pour les vélos pliants, le fondateur et chef de la direction de l'entreprise, M. David T. Hon, et son équipe de R-D ont fait une découverte intrigante, à savoir qu'un vélo pliant amélioré a atteint une vitesse supérieure à celle des vélos de route et de montagne. Étonnamment, une évaluation approfondie portant sur plus de 40 vélos de différentes marques a révélé des défauts de conception importants dans les cadres de vélos standard, ce qui entraîne une perte considérable de puissance de pédalage.

La réponse de DAHON à ces défis a été la création de la technologie Speed, une gamme de solutions brevetées conçues pour améliorer la rigidité des cadres de vélo, fourches et autres composantes traditionnelles. La technologie novatrice comprend une plateforme d'essai sans précédent pour les cadres de vélo, un logiciel d'analyse des éléments finis (AEF) et la mécanique des matériaux. Elle est conçue pour augmenter considérablement la vitesse des vélos, peu importe la taille des roues, qu'il s'agisse d'un vélo pliant, d'un vélo de route ou d'un vélo de montagne. Toutes les catégories de vélos peuvent être plus légères, plus rapides, plus agréables sur le plan esthétique et plus agréables à conduire.

DAHON s'apprête notamment à lancer une nouvelle gamme de cadres en aluminium et en fibre de carbone faisant appel à la technologie Speed. Ces cadres présentent une rigidité de 10 à 20 % supérieure à celle des cadres traditionnels de vélos de montagne et de route.

DAHON organisera une course ouverte à vocation scientifique dans six catégories, avec un prix total de 5 000 dollars au salon Taipei Cycle 2024 (du 6 au 9 mars, à Taipei) et au salon China Cycle 2024 (du 6 au 9 mai, à Shanghai). L'évènement fournira des données scientifiques crédibles démontrant les capacités impressionnantes de la technologie Speed. L'objectif est de créer une effervescence au sein de l'industrie.

M. Hon a déjà publié un document universitaire ( https://dahon.com/the-folding-bike-problems-and-solutions/ ) portant sur la technologie Speed, qui décrit en détail ses évaluations et les avantages expérimentaux et théoriques. Trois autres documents seront publiés cette année. Nous vous invitons à suivre le lien pour en savoir plus. D'autres mises à jour suivront.

