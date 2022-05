La société mère de KIOTI Tractor rend hommage à ses racines tout en regardant vers l'avenir

WENDELL, Caroline du Nord, 27 mai 2022 /CNW/ - Daedong® Corporation , chef de file mondial en matière de machinerie agricole et société mère de KIOTI Tractor , fête sont 75e anniversaire cette année. Engagée envers l'innovation, Daedong tient à souligner cette importante étape aux côtés de son personnel, de ses clients, des concessionnaires et de la communauté agricole mondiale.

« L'esprit d'innovation à l'origine de la fondation de l'entreprise demeure aujourd'hui notre ligne directrice lors du développement de produits de qualité qui répondent aux besoins de nos clients partout dans le monde, a déclaré J.S. Kim, président et chef de la direction de Daedong Corporation et président de Daedong-USA, Inc. Nous sommes fiers de l'impact que Daedong Corporation a eu sur l'industrie agricole mondiale. »

En 1947, Sam-Man Kim a fondé Daedong Corporation avec ses quatre frères. Alors que la Corée luttait contre la famine laissée par la Seconde Guerre mondiale, les besoins en mécanisation agricole ont alimenté la détermination et la créativité de Sam-Man Kim. Les machines créées par les frères ont permis d'augmenter la production alimentaire à une période critique de l'industrialisation de la Corée.

L'esprit pionnier de Sam-Man Kim est ce qui caractérise et distingue encore aujourd'hui Daedong Corporation et KIOTI Tractor. Daedong Corporation exporte dans 70 pays et est un chef de file mondial en matière d'innovation agricole. Cette dernière année, l'entreprise a fabriqué le premier moteur diesel coréen de 3,8 litres, lancé la première série de tracteurs autonomes et télécommandés du pays et fait son entrée sur le marché de la mobilité électronique.

KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA Inc., fournit de l'équipement partout en Amérique du Nord depuis plus de 35 ans. Avec plus de 60 modèles de tracteurs, 12 modèles de tondeuses avec un rayon de braquage nul, cinq modèles de véhicules utilitaires et une expansion vers la construction compacte à la fin de 2022, KIOTI s'efforce d'augmenter son offre pour répondre aux besoins de ses clients.

À la fin de 2019, KIOTI a achevé une rénovation de 13 millions de dollars de son siège social en Amérique du Nord, comprenant la création d'un centre de formation à la fine pointe de la technologie pour les concessionnaires. À la suite de cet agrandissement et fidèle à son engagement envers l'industrie de l'équipement compact au Canada, KIOTI a ouvert un centre de distribution à Mississauga, en Ontario, réduisant ainsi les délais d'expédition et de livraison aux concessionnaires et partenaires canadiens.

« KIOTI est honorée de partager l'héritage de Daedong avec des clients de toute l'Amérique du Nord, a déclaré Peter Dong-Kyun Kim, président et chef de la direction, de la division des tracteurs KIOTI de Daedong-USA Inc. Nous sommes reconnaissants envers nos clients, concessionnaires et membres du personnel qui nous permettent d'outiller les professionnels et les amateurs de différents domaines comme l'agriculture, l'entretien du gazon, la construction et bien plus encore. Nous avons hâte de voir ce que nous réserve le prochain chapitre de Daedong. »

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor fournit des tracteurs de 22 à 110 chevaux-vapeur aux marchés américain et canadien. Aujourd'hui, l'entreprise offre une gamme complète de tracteurs compacts, de véhicules utilitaires et de tondeuses avec un rayon de braquage nul, destinés à un usage résidentiel et commercial. KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell en Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, s'engage à fournir de l'équipement durable, fiable et facile à utiliser. Les clients de KIOTI bénéficient d'un réseau de concessionnaires vaste et croissant qui offre un service à la clientèle de la plus haute qualité partout en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements concernant KIOTI et ses produits, veuillez rendre visite à votre concessionnaire de tracteurs KIOTI autorisé ou consulter le site www.KIOTI.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1826439/KIOTI_Logo.jpg

SOURCE KIOTI Tractor

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Emily Brown, [email protected]