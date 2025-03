Nul besoin de codage manuel ou de développeurs tiers. Les détaillants peuvent utiliser l'outil novateur afin de créer des éléments web sur mesure sans avoir à coder, en tirant parti de l'IA pour analyser les captures d'écran et générer un code prêt à l'emploi. Pour ce faire, ils n'ont qu'à décrire ou à montrer au constructeur de sites web de Lightspeed le produit final désiré au moyen d'exemples concrets, à partir desquels une boutique en ligne entièrement intégrée et d'aspect professionnel sera conçue rapidement et en toute simplicité. La création de sites web étant désormais plus accessible, les détaillants pourront gagner temps et argent, réduire les procédures complexes et produire en quelques minutes des sites web qui correspondent à leur image de marque.

« Pour de nombreux commerçants, développer un site web à l'interne peut gruger du temps, devenir une source de frustration et s'avérer complexe. Sans expertise en conception ou en codage, ils peuvent passer beaucoup de temps à faire des essais de mise en page, à ajuster des éléments de leur image de marque et à résoudre des problèmes pour que leur commerce soit exactement à leur goût », a affirmé Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Notre objectif est d'éliminer les obstacles à la conception de sites web et d'offrir aux commerçants le pouvoir d'itérer à la vitesse du marché. Cette technologie alimentée par l'IA représente un important pas en avant dans l'efficience du commerce électronique et pourra aider les entreprises de toutes tailles à créer facilement des expériences numériques attrayantes. »

« Comme je suis un entrepreneur autodidacte, j'ai monté ma boutique en ligne à partir de zéro, mais je me suis souvent heurté à des obstacles en raison de mon niveau de compétence et des outils disponibles. Cette nouvelle solution m'a permis de créer des sections sur mesure qui correspondent parfaitement à ma vision, sans solliciter d'aide externe », a déclaré Ryan Pratt, propriétaire du magasin de chaussures Treadz, au Colorado. « L'IA peut changer la donne pour mon entreprise en ligne et je suis ravi de voir la façon dont Lightspeed intègre ces innovations à sa plateforme. »

Le constructeur de sites web propulsé par l'IA de Lightspeed est présentement offert en version bêta à certains commerçants Lightspeed. Une disponibilité à plus grande échelle est prévue au cours de l'année.

Lightspeed propulse les meilleurs détaillants et marques au monde, notamment: Birkenstock (Australie) and Neal's Yard (Londres). Lightspeed pour détaillants est actuellement disponible au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Australie, et en Nouvelle-Zélande.

Explorez les fonctions novatrices de Lightspeed pour détaillants sur notre site web .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les offres de produits de Lightspeed et la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Pour plus d'information : Relations avec les médias de Lightspeed : [email protected]; Relations avec les investisseurs de Lightspeed : Gus Papageorgiou, [email protected]