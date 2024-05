Ceux et celles qui souhaitent être actifs tout en soutenant la recherche vitale sur la santé cardiaque et cérébrale sont invités à s'inscrire - gratuitement - au défi qui aura lieu en juin.

TORONTO, le 1er mai 2024 /CNW/ - Cœur + AVC met la population au défi de bouger pour faire changer les choses à l'occasion de la 37e édition annuelle de la Randonnée du cœur. En juin, que ce soit à vélo, à la marche ou à la course, les participantes et participants amasseront des fonds pour la recherche vitale sur la santé cardiaque et cérébrale, la promotion de la santé et la défense des intérêts.

Tout au long de ce défi virtuel d'un mois, les participants auront l'occasion de créer une expérience à leur image en se fixant des objectifs personnels de distance à parcourir et de collecte, et en choisissant comment ils veulent les atteindre, en étant actifs en plein air avec des proches, ou encore en pratiquant des activités de mise en forme à la maison.

« Nous invitons l'ensemble de la population à se joindre à nous en juin pour bouger et amasser des fonds qui permettront de sauver plus de vies, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. En raison du vieillissement de la population et du nombre croissant de personnes qui reçoivent un diagnostic à un plus jeune âge, il est de plus en plus urgent d'agir. En soutenant la Randonnée du cœur, vous nous permettez de faire progresser notre mission : combattre les maladies du cœur et l'AVC. »

Les maladies du cœur et l'AVC sont parmi les principales causes de mortalité au pays. Elles fauchent la vie d'une personne toutes les 8 minutes. Chaque dollar recueilli dans le cadre de la Randonnée du cœur assure le maintien du financement de recherches vitales visant à améliorer l'état de santé des personnes touchées par les maladies du cœur et l'AVC, à favoriser le rétablissement et à sauver plus de vies.

Inscrivez votre équipe au deuxième défi d'entreprise Santé et bien-être annuel, et faites en sorte que chaque battement compte.

Le défi d'entreprise Santé et bien-être de la Randonnée du cœur célèbre cette année son deuxième anniversaire. Il encourage les participantes et participants à bouger et à amasser des fonds pour aider à combattre les maladies du cœur et l'AVC, tout en mettant de l'avant la santé et le bien-être du personnel.

« Jusqu'à huit cas de maladie du cœur ou d'AVC précoce sur dix peuvent être évités grâce à de saines habitudes de vie. Le défi d'entreprise Santé et bien-être encourage les équipes à faire de la santé et du bien-être leur priorité, tout en renforçant leur esprit de camaraderie et en unissant leurs efforts afin d'amasser des fonds pour une grande cause », mentionne M. Roth.

Les équipes d'entreprise participantes relèveront des défis hebdomadaires d'activité physique et de collecte de fonds tout au long du mois de juin. Le programme peut être personnalisé pour convenir aux personnes qui travaillent à distance ou dans un bureau, et tous les participants auront la chance de recevoir des insignes, des récompenses et de la reconnaissance!

Pour s'inscrire, créer une équipe et commencer à amasser des fonds, veuillez visiter le site Randonneeducoeur.ca. Les participants sont invités à publier des photos d'eux-mêmes et des membres de leur équipe sur les médias sociaux tout au long du défi en utilisant le mot-clic #CoeurEtAVCRandonnonsEnsemble.

Depuis sa création en 1988, la Randonnée du cœur a permis de recueillir plus de 80 millions de dollars pour soutenir la mission de Cœur + AVC : combattre les maladies du cœur et l'AVC.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca

