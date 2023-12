OTTAWA, ON, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Compétences Transformation Alimentaire Canada a publié aujourd'hui les prévisions de main-d'œuvre et l'information sur le marché du travail les plus récentes de l'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons.

L'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons est une importante composante de l'économie du Canada, celle-ci contribuant 2 % du PIB et employant 1,7 % de la main-d'œuvre, même si elle ne représente que 0,3 % de tous les établissements commerciaux au pays. L'an dernier, la valeur des exportations canadiennes d'aliments et de boissons a été estimée à 54,3 milliards de dollars, ce qui représente 7 % des exportations totales du Canada.

En 2022, l'industrie employait environ 300 000 personnes et d'ici 2030, ce nombre devrait passer à 325 000, soit une augmentation de 9 %. Il convient cependant de garder à l'esprit que cela s'inscrit dans le contexte du vieillissement de la population canadienne. Ce ne sont pas seulement 25 000 nouveaux travailleurs qui seront nécessaires au cours des sept prochaines années : plus de 65 000 membres de la main-d'œuvre actuelle prendront leur retraite au cours de cette même période et à ce chiffre s'ajoute les 50 000 postes vacants actuels de l'industrie.

« Au total, l'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons aura besoin de 142 000 nouvelles personnes, soit près de 50 % de la main-d'œuvre actuelle, entre 2023 et 2030 », a déclaré Jennefer Griffith, directrice exécutive de Compétences Transformation Alimentaire Canada.

La pénurie de main-d'œuvre a un impact économique énorme. Des recherches antérieures menées en 2020 par Compétences Transformation Alimentaire Canada, ont révélé qu'un seul poste non pourvu de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons coûte aux entreprises jusqu'à 190 $ par jour en perte de revenus nets. En 2023, le Canada compte plus de 8 800 employeurs dans l'industrie de la transformation des aliments et des boissons, si bien que les pertes associées aux postes vacants pourraient représenter la somme astronomique de 9,9 millions de dollars en revenus nets par jour ou 3,6 milliards de dollars par an.

La récente analyse du marché du travail prévoit également que la productivité du travail augmentera de 2,7 % d'ici 2030 dans tous les secteurs, sauf celui de la fabrication des boissons. Cette baisse de productivité s'explique par la croissance massive du sous-secteur des brasseries, qui compte aujourd'hui 300 établissements employeurs de plus qu'il y a cinq ans. La fabrication de boissons est également le secteur où la demande en nouveaux employés est la plus forte, à la fois en termes de nombre et de pourcentage, le besoin s'établissant à 19 000 nouveaux employés d'ici 2030, soit 38,5 % de la main-d'œuvre actuelle.

Le secteur de la fabrication de la viande et de la volaille est beaucoup plus stable, les prévisions d'embauche ne représentant que 25 % de la main-d'œuvre actuelle. Cependant, la main-d'œuvre du secteur de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer est la plus âgée et la demande de remplacement des travailleurs partant à la retraite est la plus élevée, puisque 28 % de sa main-d'œuvre actuelle devrait prendre sa retraite d'ici 2030.

La recherche de Compétences Transformation Alimentaire Canada met en évidence l'importance des nouveaux Canadiens. Il n'y a pas suffisamment de jeunes qui entrent sur le marché du travail pour remplacer les travailleurs qui prennent leur retraite, c'est pourquoi l'immigration représente le principal moteur de croissance. Le Canada accueille 1,2 million de nouveaux arrivants entre 2021 et 2023 et la transformation des aliments et des boissons a offert des possibilités à de nombreux nouveaux Canadiens. Les immigrants représentent actuellement 35 % de la main-d'œuvre de l'industrie, soit près de 10 % de plus que pour l'ensemble de la population active du Canada.

« L'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons est un chef de file mondial de la production d'aliments salubres. Il est temps pour nous d'être également un chef de file mondial du développement de la main-d'œuvre. Nous possédons les capacités de recherche, les ressources et le leadership nécessaires pour déployer des solutions et être les meilleurs », a déclaré Jeff Purcell, vice-président des opérations, Champlain Seafood, et directeur du conseil d'administration de Food Processing Skills Canada.

Pour en savoir plus sur l'information sur le marché du travail de l'industrie canadienne de la transformation des aliments et des boissons et les rapports disponibles de Compétences Transformation Alimentaire Canada, veuillez visiter https://lmi.fpsc-ctac.com.

Pour télécharger un sommaire des prévisions du marché du travail plus récentes, cliquez sur ce lien :

https://lmi.fpsc-ctac.com/reports/croissance-et-perspectives-de-lindustrie/

Compétences Transformation Alimentaire Canada est l'organisation de développement de la main-d'œuvre de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons. Comme organisme sans but lucratif établi à Ottawa ayant des représentants partout au Canada, l'organisation soutient tous les fabricants d'aliments et de boissons du pays dans le développement d'une main-d'œuvre et de milieux de travail compétents et professionnels. Ce que nous faisons se répercute directement et positivement sur l'attraction de talent, le maintien en poste des travailleurs et la culture d'emploi de l'industrie. Grâce à ses partenariats avec l'industrie, les associations, les éducateurs et tous les paliers de gouvernement du Canada, CTAC a su développer des ressources exceptionnelles pour l'industrie, notamment le Référentiel de compétences alimentairesMC, l'Institut canadien des fabricants d'alimentsMC, CertAlimentMC, et la nouvelle initiative d'information sur le marché du travail, En Direct. Visitez www.fpsc-ctac.com.

