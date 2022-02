Cette cérémonie a notamment honoré le dévouement de plus de 120 jeunes en matière de conservation du patrimoine ontarien, en plus d'avoir couronné des projets novateurs de transformation d'édifices patrimoniaux et de programmation de musée

TORONTO, le 25 févr. 2022 /CNW/ - À l'occasion de la cérémonie virtuelle des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien ayant eu lieu le 24 février 2022, l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, et M. John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien, ont présenté et honoré la contribution exceptionnelle de projets et de gens à la conservation du patrimoine de la province.

Créés en 2006, les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien, décernés annuellement par un jury et administrés par la Fiducie du patrimoine ontarien, visent à souligner les réalisations exceptionnelles accomplies au titre de la conservation du patrimoine à l'échelle de la province. Véritables sources d'inspiration, ces réalisations témoignent de l'importance de la conservation du patrimoine au sein des collectivités de l'Ontario.

Voici un aperçu de l'attribution des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien 2021 :

Quatre personnes se sont mérité le Prix du lieutenant-gouverneur pour l'ensemble des réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien pour leurs contributions bénévoles au patrimoine communautaire au cours d'une période d'au moins 25 ans.

. Cent vingt-six jeunes ont reçu le Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes en matière de conservation du patrimoine ontarien, qui est remis aux personnes âgées de 24 ans ou moins ayant apporté des contributions bénévoles à la conservation du patrimoine.

Chaque lauréat et projet a aidé la population de l'Ontario à profiter du patrimoine d'une manière novatrice et intéressante qui met en évidence l'apport enrichissant de celui-ci au sein de nos communautés. Voici quelques exemples :

Awakenings : Cette série d'expositions virtuelles et en personne présentée par la Cité de Toronto braque les projecteurs sur les œuvres d'art d'artistes Noirs, Autochtones et de couleur. Leurs créations, exposées dans différents musées de Toronto , racontent des récits inédits et favorisent la conscientisation de nouvelles perspectives historiques et contemporaines.

Cette série d'expositions virtuelles et en personne présentée par la Cité de braque les projecteurs sur les œuvres d'art d'artistes Noirs, Autochtones et de couleur. Leurs créations, exposées dans différents musées de , racontent des récits inédits et favorisent la conscientisation de nouvelles perspectives historiques et contemporaines. La réutilisation de la Niagara Parks Power Station : Achevée en 1905 , cette centrale électrique située à aux abords des chutes Niagara est la seule centrale du genre encore intacte au monde. La Commission des parcs du Niagara a réaménagé le bâtiment afin de le convertir en musée et en une attraction touristique.

Mme Shannon Prince (Lieu historique national et musée de l'Établissement-Buxton) a remporté le Prix Thomas Symons pour l'engagement en faveur de la conservation en raison de son leadership et de son engagement indéfectible à préserver le patrimoine et l'histoire de la population ontarienne de race noire.

Quatre jeunes se sont vu décerner une bourse Jeunes leaders du patrimoine d'une valeur de 3 500 $ destinée à leurs études post-secondaires. En effet, Brianna Zhong, Natalie Wowk, Jusleen Mehta et Ranya Oumar Issa ont reçu cette bourse en raison de leur excellent leadership dans leurs efforts de conservation du patrimoine culturel et naturel de l'Ontario. La Canada Vie et la Fiducie du patrimoine ontarien parrainent la bourse Jeunes leaders du patrimoine.

« Je suis heureuse de me rallier à la Fiducie du patrimoine ontarien afin de célébrer les personnes et les organismes ayant contribué remarquablement à la conservation du patrimoine de l'Ontario. Puisqu'elle représente l'avenir de notre province, la jeune population doit absolument reconnaître la valeur de notre histoire commune et la comprendre, tant les beaux chapitres que les sombres. Voilà pourquoi la curiosité des plus de 120 jeunes récipiendaires de cette année m'émeut autant. En effet, ces jeunes gens ont tenu à honorer les récits et les vécus méconnus et les ont intégrés au tissu patrimonial de notre province. » - L'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario

« Le gouvernement de l'Ontario est fier de reconnaître et de féliciter les récipiendaires des Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien 2021. La reconnaissance, la protection et la conservation de notre patrimoine occupent une place importante dans le cœur des communautés de l'Ontario. Nous en tirons une grande fierté. Les efforts que déploient ces gens, ces communautés et ces groupes dans l'intention de conserver le patrimoine culturel et naturel de cette province méritent d'être reconnus. » - Mme Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture

« L'esprit communautaire est au cœur de l'ensemble des activités de la Canada Vie. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'appuyer la Fiducie du patrimoine ontarien qui souligne la contribution de l'extraordinaire jeunesse de l'Ontario qui s'active à améliorer nos collectivités ainsi qu'à inspirer autrui à en faire autant. Félicitations à tous les lauréats pour leur travail visant à promouvoir, à célébrer et à préserver notre culture et nos espaces communs. » - Debbie Down, directrice générale, Relations communautaires, Canada Vie

« La Fiducie du patrimoine ontarien est ravie de collaborer avec la lieutenante-gouverneure de l'Ontario afin de rendre hommage aux gens, aux organismes et aux communautés d'exception pour leurs réalisations en faveur de la conservation du patrimoine. Leurs contributions mettent en évidence la diversité qui règne dans notre province en plus de favoriser une meilleure compréhension vis-à-vis notre patrimoine commun. Je tiens à féliciter et à remercier du fond du cœur l'ensemble des récipiendaires pour leur dévouement à la cause de la préservation de notre précieux patrimoine provincial. » - John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien



Pour en savoir plus

Consulter la liste complète des récipiendaires et obtenir de plus amples renseignements sur chaque projet.

Présenter un formulaire de mise en candidature pour les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien (mises en candidatures acceptées à l'été 2022).

Télécharger la trousse d'information.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et des Industries culturelles de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.



À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.



