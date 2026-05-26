NEW YORK, le 26 mai 2026 /CNW/ - CYCROWN, une marque de confiance dans l'industrie des vélos électriques, a officiellement annoncé le lancement du Nomad Pro, un vélo électrique à gros pneus haut de gamme conçu pour intégrer une puissance haute performance à une connectivité intelligente évoluée. Conçu pour les cyclistes qui accordent la priorité à l'intelligence et aux capacités tout-terrain, le Nomad Pro propose des finitions Gris graphite et Vert alpin avec un capteur de couple réactif, ce qui assure une expérience naturelle et réactive.

CYCROWN, abréviation de Cycle Crown, a été fondé par une équipe de cyclistes passionnés qui se consacrent à la joie de rouler. Le Nomad Pro est plus qu'un simple moyen de transport, il incarne l'esprit du nomade, agissant comme une porte d'entrée vers la liberté, la santé et un mode de vie plus intentionnel. En combinant une technologie innovante et des performances fiables, CYCROWN cherche à donner aux cyclistes les moyens d'explorer davantage avec une confiance accrue.

Le Nomad Pro (Prix initial : 2 199 $ CAD, maintenant à 2 099 $ CAD -- 100 $ CAD de réduction supplémentaire avec l'offre early bird et le bonus de lancement) est propulsé par un moteur de 750 W avec une puissance de pointe de 1 000 W. L'intégration d'un capteur de couple assure une puissance fluide. En tant que vélo électrique de classe 3, il atteint des vitesses maximales allant jusqu'à 45 km/h, ce qui permet un transport rapide dans des paysages variés. Pour faciliter l'exploration sur de longues distances, le vélo est équipé d'une batterie haute capacité de 48 V 20 Ah, offrant une autonomie impressionnante allant jusqu'à 145 km avec une seule charge. Sa configuration hors route comprend des pneus tout-terrain KENDA 26×4.0", une transmission Shimano à sept vitesses et une suspension avant hydraulique, offrant stabilité et traction sur des surfaces difficiles comme le sable, la neige et les sentiers de montagne.

La sécurité et l'intelligence sont au cœur de la conception du Nomad Pro. Le vélo électrique est doté d'un écosystème intelligent avancé, y compris l'entrée sans clé NFC, un écran ACL couleur et une connectivité à l'application via 4G et Bluetooth. La sécurité est renforcée par un indice de résistance à l'eau IPX6, un système de gestion de batterie (BMS) spécialisé, un système antivol complet et des freins à disque hydrauliques pour une puissance de freinage supérieure,ainsi qu'un support pour caméra d'action et un support pour téléphone.

Le vélo électrique à gros pneus Nomad Pro est maintenant disponible à l'adresse https://cycrown.ca/products/nomad-pro-fat-tire-ebike. Utilisez le code NOMAD50 pour 50 $ de rabais.

À propos de CYCROWN

Chez CYCROWN, l'innovation commence avec le cycliste. Chaque modèle est façonné par la rétroaction et l'utilisation réelle, créant des gros pneus haute performance, un style cyclomoteur et des vélos électriques de navetteurs pour les adultes qui voient le transport autrement.

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SOURCE CYCROWN

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