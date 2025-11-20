NEW YORK, 20 novembre 2025 /CNW/ - À l'approche du Vendredi fou, CYCROWN -- abréviation de Cycle Crown -- invite les cyclistes à célébrer le plaisir de pédaler. Fondée par des cyclistes passionnés, CYCROWN conçoit des vélos électriques pour adultes haute performance, notamment des vélos électriques 750 W, dotés d'une conception intelligente, de performances fiables et d'une technologie innovante, permettant aux cyclistes d'aller plus loin, plus rapidement et en toute confiance.

À l'occasion de ce Vendredi fou, CYCROWN transforme la saison du magasinage en une célébration du vélo, proposant des offres exclusives, des rabais échelonnés et des promotions à durée limitée -- le moment idéal pour améliorer votre vélo ou vous lancer dans une nouvelle aventure.

Du 20 au 27 novembre | Compte à rebours de 7 jours avant le Vendredi fou

Commencez la saison avec des promotions à durée limitée et des rabais sur les accessoires.

Les acheteurs peuvent économiser jusqu'à 400 $ avec des codes de réduction échelonnés -- copiez et utilisez ces codes au moment de passer à la caisse :

100 $ de rabais sur les commandes supérieures à 1 600 $ (CODE À UTILISER : CYCBF100)

150 $ de rabais sur les commandes supérieures à 2 000 $ (CODE À UTILISER : CYCBF150)

400 $ de rabais sur les commandes supérieures à 3 000 $ (CODE À UTILISER : CYCBF400)

De plus, profitez d'un rabais de 30% sur tous les accessoiress. C'est le moment idéal pour améliorer ou compléter votre équipement.

28 novembre | Vente éclair du Vendredi fou

Une journée seulement -- obtenez 100 $ DE RABAIS avec le code 0CM019S

Les vélos électriques phares -- le vélo électrique de type cyclomoteur CycHunter (799,99 $), équipé d'un moteur de 750 W et deux batteries, offre jusqu'à 120 milles (193 km) d'autonomie;

le vélo électrique tout-terrain Roma (1 599,99 $), équipé d'un moteur de 750 W, d'une batterie Samsung de 48 V et 20 Ah, d'une suspension intégrale à quatre bras et d'un capteur de torque/cadence avec écran TFT connecté à une application.

le vélo électrique pour les trajets quotidiens Dremax (1 199,99 $), équipé d'un moteur de 500 W, d'un système à double mode et de pneus larges Kenda 27,5 po, est idéal pour des déplacements urbains fluides et efficaces;

et le vélo électrique à pneus larges CycVerve(899,99 $), équipé du système de vitesse Shimano à 7 rapports, et d'une autonomie allant jusqu'à 60 milles (96,5 km) -- sont tous admissibles à la réduction supplémentaire de 100 $.

Offre exclusive BOGO -- Limitée à 5 commandes par modèle

Les vélos électriques Dremax (1 199,99 $), CycVerve (949,99 $) et CycUltra (1 099,99 $) sont proposés dans le cadre d'une offre Un acheté, un offert, réservée aux cinq premières commandes de chaque modèle.

Du 29 novembre au 1er décembre | Offres spéciales de Cyberlundi

La célébration se poursuit avec les mêmes économies échelonnées et un rabais de 30% sur tous les accessoiress que pour le Vendredi fou.

Les membres verront également leurs points de récompense tripler tout au long de la fin de semaine avant le Cyberlundi.

Entrez dans la période des Fêtes avec de la puissance, du style et une valeur inégalée

Parce que chaque trajet est plus agréable en CYCROWN.

Site Web : https://www.cycrown.com/

Facebook : https://www.facebook.com/cycrownbikes

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/cycrownenthusiastsgroup/

X : https://x.com/cycrownbikes

Instagram : https://www.instagram.com/cycrownbikes/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824308/CYCROWN_balck_friday_sale.jpg

SOURCE CYCROWN

PERSONNE-RESSOURCE : Luna Liu, [email protected]